Boyu Ding

DM

Boyu Ding
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 485%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9 053
Profit Trade:
6 170 (68.15%)
Loss Trade:
2 883 (31.85%)
Best Trade:
1 093.26 USD
Worst Trade:
-571.25 USD
Profitto lordo:
54 847.42 USD (632 790 pips)
Perdita lorda:
-30 606.18 USD (649 553 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (75.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 652.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.57%
Massimo carico di deposito:
78.09%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
391
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
8.66
Long Trade:
4 705 (51.97%)
Short Trade:
4 348 (48.03%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.68 USD
Profitto medio:
8.89 USD
Perdita media:
-10.62 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 385.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 657.82 USD (5)
Crescita mensile:
20.40%
Previsione annuale:
247.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
493.67 USD
Massimale:
2 798.80 USD (38.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.31% (2 798.80 USD)
Per equità:
82.58% (11 236.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 2697
EURAUD 2319
EURUSD 1653
AUDCAD 1108
NZDUSD 998
EURNZD 171
EURCHF 84
EURGBP 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 4.4K
EURAUD 6.3K
EURUSD 6K
AUDCAD 3K
NZDUSD 3.8K
EURNZD 347
EURCHF 337
EURGBP 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -6.4K
EURAUD -25K
EURUSD -2.3K
AUDCAD 12K
NZDUSD 3.3K
EURNZD 547
EURCHF 2K
EURGBP 526
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 093.26 USD
Worst Trade: -571 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +75.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1 385.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.15 × 212
神圣丰收1
Non ci sono recensioni
