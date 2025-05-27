- Crescita
Trade:
9 053
Profit Trade:
6 170 (68.15%)
Loss Trade:
2 883 (31.85%)
Best Trade:
1 093.26 USD
Worst Trade:
-571.25 USD
Profitto lordo:
54 847.42 USD (632 790 pips)
Perdita lorda:
-30 606.18 USD (649 553 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (75.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 652.31 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.57%
Massimo carico di deposito:
78.09%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
391
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
8.66
Long Trade:
4 705 (51.97%)
Short Trade:
4 348 (48.03%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.68 USD
Profitto medio:
8.89 USD
Perdita media:
-10.62 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 385.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 657.82 USD (5)
Crescita mensile:
20.40%
Previsione annuale:
247.55%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
493.67 USD
Massimale:
2 798.80 USD (38.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.31% (2 798.80 USD)
Per equità:
82.58% (11 236.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|2697
|EURAUD
|2319
|EURUSD
|1653
|AUDCAD
|1108
|NZDUSD
|998
|EURNZD
|171
|EURCHF
|84
|EURGBP
|23
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|4.4K
|EURAUD
|6.3K
|EURUSD
|6K
|AUDCAD
|3K
|NZDUSD
|3.8K
|EURNZD
|347
|EURCHF
|337
|EURGBP
|102
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|-6.4K
|EURAUD
|-25K
|EURUSD
|-2.3K
|AUDCAD
|12K
|NZDUSD
|3.3K
|EURNZD
|547
|EURCHF
|2K
|EURGBP
|526
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 093.26 USD
Worst Trade: -571 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +75.45 USD
Massima perdita consecutiva: -1 385.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-Live06
|0.15 × 212
神圣丰收1
Non ci sono recensioni
