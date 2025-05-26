SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Carry Currency Princess EA
Chi Wai Kwok

Carry Currency Princess EA

Chi Wai Kwok
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 49%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
712
Kârla kapanan işlemler:
474 (66.57%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (33.43%)
En iyi işlem:
69.72 USD
En kötü işlem:
-25.50 USD
Brüt kâr:
1 238.61 USD (131 689 pips)
Brüt zarar:
-735.22 USD (83 631 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (49.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
98.15 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
77.64%
Maks. mevduat yükü:
51.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
3.70
Alış işlemleri:
323 (45.37%)
Satış işlemleri:
389 (54.63%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
2.61 USD
Ortalama zarar:
-3.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-4.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.22 USD (13)
Aylık büyüme:
7.48%
Yıllık tahmin:
90.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.23 USD
Maksimum:
136.22 USD (10.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.40% (136.22 USD)
Varlığa göre:
21.57% (269.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZDm 139
GBPAUDm 98
EURUSDm 75
GBPUSDm 70
USDCADm 56
USDJPYm 55
USDCHFm 47
CHFJPYm 27
NZDUSDm 27
AUDSGDm 24
AUDCADm 24
AUDUSDm 23
EURGBPm 20
AUDJPYm 17
AUDNZDm 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZDm 47
GBPAUDm 75
EURUSDm 1
GBPUSDm 76
USDCADm 15
USDJPYm 64
USDCHFm 1
CHFJPYm 32
NZDUSDm 40
AUDSGDm 39
AUDCADm 12
AUDUSDm 41
EURGBPm 26
AUDJPYm 26
AUDNZDm 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZDm -2.9K
GBPAUDm 12K
EURUSDm -4.9K
GBPUSDm 7.6K
USDCADm 1.7K
USDJPYm 9.6K
USDCHFm -2.3K
CHFJPYm 4.9K
NZDUSDm 4.1K
AUDSGDm 5.2K
AUDCADm 1.9K
AUDUSDm 4.2K
EURGBPm 1.9K
AUDJPYm 3.9K
AUDNZDm 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +69.72 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +49.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

As an experienced trading programmer, with over 10 years of trading experience, I have developed a profitable automated trading program. There is no need to spend a lot of time monitoring the market anymore, as this automated program can help you earn passive income easily


EA Name : Princess EA

This is a 24-hour operation strategy with steady growth, generating a monthly return of 10-25%. low drawdown and provides stable, long-term profits

İnceleme yok
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

