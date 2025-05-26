SegnaliSezioni
Chi Wai Kwok

Carry Currency Princess EA

0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 49%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
712
Profit Trade:
474 (66.57%)
Loss Trade:
238 (33.43%)
Best Trade:
69.72 USD
Worst Trade:
-25.50 USD
Profitto lordo:
1 238.61 USD (131 689 pips)
Perdita lorda:
-735.22 USD (83 631 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (49.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.15 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
77.64%
Massimo carico di deposito:
51.59%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
323 (45.37%)
Short Trade:
389 (54.63%)
Fattore di profitto:
1.68
Profitto previsto:
0.71 USD
Profitto medio:
2.61 USD
Perdita media:
-3.09 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-4.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.22 USD (13)
Crescita mensile:
7.48%
Previsione annuale:
90.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.23 USD
Massimale:
136.22 USD (10.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.40% (136.22 USD)
Per equità:
21.57% (269.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZDm 139
GBPAUDm 98
EURUSDm 75
GBPUSDm 70
USDCADm 56
USDJPYm 55
USDCHFm 47
CHFJPYm 27
NZDUSDm 27
AUDSGDm 24
AUDCADm 24
AUDUSDm 23
EURGBPm 20
AUDJPYm 17
AUDNZDm 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZDm 47
GBPAUDm 75
EURUSDm 1
GBPUSDm 76
USDCADm 15
USDJPYm 64
USDCHFm 1
CHFJPYm 32
NZDUSDm 40
AUDSGDm 39
AUDCADm 12
AUDUSDm 41
EURGBPm 26
AUDJPYm 26
AUDNZDm 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZDm -2.9K
GBPAUDm 12K
EURUSDm -4.9K
GBPUSDm 7.6K
USDCADm 1.7K
USDJPYm 9.6K
USDCHFm -2.3K
CHFJPYm 4.9K
NZDUSDm 4.1K
AUDSGDm 5.2K
AUDCADm 1.9K
AUDUSDm 4.2K
EURGBPm 1.9K
AUDJPYm 3.9K
AUDNZDm 1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.72 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +49.56 USD
Massima perdita consecutiva: -4.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

As an experienced trading programmer, with over 10 years of trading experience, I have developed a profitable automated trading program. There is no need to spend a lot of time monitoring the market anymore, as this automated program can help you earn passive income easily


EA Name : Princess EA

This is a 24-hour operation strategy with steady growth, generating a monthly return of 10-25%. low drawdown and provides stable, long-term profits

Non ci sono recensioni
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 15:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
