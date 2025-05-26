- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZDm
|139
|GBPAUDm
|98
|EURUSDm
|75
|GBPUSDm
|70
|USDCADm
|56
|USDJPYm
|55
|USDCHFm
|47
|CHFJPYm
|27
|NZDUSDm
|27
|AUDSGDm
|24
|AUDCADm
|24
|AUDUSDm
|23
|EURGBPm
|20
|AUDJPYm
|17
|AUDNZDm
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZDm
|47
|GBPAUDm
|75
|EURUSDm
|1
|GBPUSDm
|76
|USDCADm
|15
|USDJPYm
|64
|USDCHFm
|1
|CHFJPYm
|32
|NZDUSDm
|40
|AUDSGDm
|39
|AUDCADm
|12
|AUDUSDm
|41
|EURGBPm
|26
|AUDJPYm
|26
|AUDNZDm
|8
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZDm
|-2.9K
|GBPAUDm
|12K
|EURUSDm
|-4.9K
|GBPUSDm
|7.6K
|USDCADm
|1.7K
|USDJPYm
|9.6K
|USDCHFm
|-2.3K
|CHFJPYm
|4.9K
|NZDUSDm
|4.1K
|AUDSGDm
|5.2K
|AUDCADm
|1.9K
|AUDUSDm
|4.2K
|EURGBPm
|1.9K
|AUDJPYm
|3.9K
|AUDNZDm
|1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
As an experienced trading programmer, with over 10 years of trading experience, I have developed a profitable automated trading program. There is no need to spend a lot of time monitoring the market anymore, as this automated program can help you earn passive income easily
EA Name : Princess EA
This is a 24-hour operation strategy with steady growth, generating a monthly return of 10-25%. low drawdown and provides stable, long-term profits
