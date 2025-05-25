SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Vlad Lems
Vladislav Lemsalu

Vlad Lems

Vladislav Lemsalu
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
LiteForexEU-Live
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
285
Kârla kapanan işlemler:
77 (27.01%)
Zararla kapanan işlemler:
208 (72.98%)
En iyi işlem:
10.35 USD
En kötü işlem:
-14.98 USD
Brüt kâr:
229.37 USD (23 538 pips)
Brüt zarar:
-460.46 USD (43 563 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.49 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
35.47%
Maks. mevduat yükü:
199.70%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
95 (33.33%)
Satış işlemleri:
190 (66.67%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-0.81 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
-2.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-195.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-195.80 USD (45)
Aylık büyüme:
112.72%
Yıllık tahmin:
1 367.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
296.20 USD
Maksimum:
324.23 USD (89.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.64% (323.93 USD)
Varlığa göre:
42.69% (66.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 49
AUDUSD 25
GBPCHF 24
EURCAD 21
CADCHF 20
EURAUD 18
AUDCHF 16
EURNZD 14
USDCHF 14
NZDUSD 13
USDCAD 11
AUDJPY 11
GBPUSD 10
GBPNZD 9
USDJPY 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
CADJPY 5
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -112
AUDUSD -3
GBPCHF -7
EURCAD -85
CADCHF -8
EURAUD -40
AUDCHF -28
EURNZD 9
USDCHF -2
NZDUSD -6
USDCAD 12
AUDJPY 0
GBPUSD -38
GBPNZD -8
USDJPY 51
NZDCAD 5
AUDCAD 20
CADJPY 11
EURCHF 0
EURGBP -1
CHFJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -12K
AUDUSD -68
GBPCHF -714
EURCAD -10K
CADCHF -229
EURAUD -5.2K
AUDCHF -1.8K
EURNZD 2.1K
USDCHF 13
NZDUSD -926
USDCAD 1.8K
AUDJPY 340
GBPUSD -3.6K
GBPNZD -780
USDJPY 6.6K
NZDCAD 980
AUDCAD 3K
CADJPY 1.7K
EURCHF -19
EURGBP -80
CHFJPY -115
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.35 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 45
Maksimum ardışık kâr: +1.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -195.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteForexEU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-ECN Live Server
0.19 × 137
TriveFinancial-Live-5
1.48 × 102
İnceleme yok
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 19:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 22:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 07:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.12 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 00:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 23:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
