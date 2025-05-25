SignauxSections
Vladislav Lemsalu

Vlad Lems

Vladislav Lemsalu
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -69%
LiteForexEU-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
285
Bénéfice trades:
77 (27.01%)
Perte trades:
208 (72.98%)
Meilleure transaction:
10.35 USD
Pire transaction:
-14.98 USD
Bénéfice brut:
229.37 USD (23 538 pips)
Perte brute:
-460.46 USD (43 563 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.49 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
35.47%
Charge de dépôt maximale:
199.70%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.71
Longs trades:
95 (33.33%)
Courts trades:
190 (66.67%)
Facteur de profit:
0.50
Rendement attendu:
-0.81 USD
Bénéfice moyen:
2.98 USD
Perte moyenne:
-2.21 USD
Pertes consécutives maximales:
45 (-195.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-195.80 USD (45)
Croissance mensuelle:
112.72%
Prévision annuelle:
1 367.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
296.20 USD
Maximal:
324.23 USD (89.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.64% (323.93 USD)
Par fonds propres:
42.69% (66.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 49
AUDUSD 25
GBPCHF 24
EURCAD 21
CADCHF 20
EURAUD 18
AUDCHF 16
EURNZD 14
USDCHF 14
NZDUSD 13
USDCAD 11
AUDJPY 11
GBPUSD 10
GBPNZD 9
USDJPY 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
CADJPY 5
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -112
AUDUSD -3
GBPCHF -7
EURCAD -85
CADCHF -8
EURAUD -40
AUDCHF -28
EURNZD 9
USDCHF -2
NZDUSD -6
USDCAD 12
AUDJPY 0
GBPUSD -38
GBPNZD -8
USDJPY 51
NZDCAD 5
AUDCAD 20
CADJPY 11
EURCHF 0
EURGBP -1
CHFJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -12K
AUDUSD -68
GBPCHF -714
EURCAD -10K
CADCHF -229
EURAUD -5.2K
AUDCHF -1.8K
EURNZD 2.1K
USDCHF 13
NZDUSD -926
USDCAD 1.8K
AUDJPY 340
GBPUSD -3.6K
GBPNZD -780
USDJPY 6.6K
NZDCAD 980
AUDCAD 3K
CADJPY 1.7K
EURCHF -19
EURGBP -80
CHFJPY -115
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.35 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 45
Bénéfice consécutif maximal: +1.83 USD
Perte consécutive maximale: -195.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteForexEU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpen-ECN Live Server
0.19 × 137
TriveFinancial-Live-5
1.48 × 102
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 19:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 22:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 07:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.12 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 00:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 23:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
