Vladislav Lemsalu

Vlad Lems

Vladislav Lemsalu
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -69%
LiteForexEU-Live
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
285
Profit Trade:
77 (27.01%)
Loss Trade:
208 (72.98%)
Best Trade:
10.35 USD
Worst Trade:
-14.98 USD
Profitto lordo:
229.37 USD (23 538 pips)
Perdita lorda:
-460.46 USD (43 563 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.49 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
35.47%
Massimo carico di deposito:
199.70%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
-0.71
Long Trade:
95 (33.33%)
Short Trade:
190 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.50
Profitto previsto:
-0.81 USD
Profitto medio:
2.98 USD
Perdita media:
-2.21 USD
Massime perdite consecutive:
45 (-195.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-195.80 USD (45)
Crescita mensile:
112.72%
Previsione annuale:
1 367.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
296.20 USD
Massimale:
324.23 USD (89.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.64% (323.93 USD)
Per equità:
42.69% (66.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 49
AUDUSD 25
GBPCHF 24
EURCAD 21
CADCHF 20
EURAUD 18
AUDCHF 16
EURNZD 14
USDCHF 14
NZDUSD 13
USDCAD 11
AUDJPY 11
GBPUSD 10
GBPNZD 9
USDJPY 8
NZDCAD 7
AUDCAD 7
CADJPY 5
EURCHF 1
EURGBP 1
CHFJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -112
AUDUSD -3
GBPCHF -7
EURCAD -85
CADCHF -8
EURAUD -40
AUDCHF -28
EURNZD 9
USDCHF -2
NZDUSD -6
USDCAD 12
AUDJPY 0
GBPUSD -38
GBPNZD -8
USDJPY 51
NZDCAD 5
AUDCAD 20
CADJPY 11
EURCHF 0
EURGBP -1
CHFJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -12K
AUDUSD -68
GBPCHF -714
EURCAD -10K
CADCHF -229
EURAUD -5.2K
AUDCHF -1.8K
EURNZD 2.1K
USDCHF 13
NZDUSD -926
USDCAD 1.8K
AUDJPY 340
GBPUSD -3.6K
GBPNZD -780
USDJPY 6.6K
NZDCAD 980
AUDCAD 3K
CADJPY 1.7K
EURCHF -19
EURGBP -80
CHFJPY -115
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.35 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 45
Massimo profitto consecutivo: +1.83 USD
Massima perdita consecutiva: -195.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteForexEU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXOpen-ECN Live Server
0.19 × 137
TriveFinancial-Live-5
1.48 × 102
Non ci sono recensioni
2025.10.10 17:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.10 09:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 19:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 22:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 05:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 07:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.12 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 02:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 01:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 00:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 23:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
