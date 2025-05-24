SinyallerBölümler
Xuan Duc Pham

Sakura

Xuan Duc Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
28 (71.79%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.21%)
En iyi işlem:
38.43 USD
En kötü işlem:
-19.74 USD
Brüt kâr:
167.25 USD (5 942 pips)
Brüt zarar:
-95.07 USD (3 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (8.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.42 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
44.86%
Maks. mevduat yükü:
22.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
16 (41.03%)
Satış işlemleri:
23 (58.97%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
5.97 USD
Ortalama zarar:
-8.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-33.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.61 USD (2)
Aylık büyüme:
10.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.61 USD (12.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.28% (33.61 USD)
Varlığa göre:
50.09% (124.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 72
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.43 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 10
Dukascopy-live-1
0.00 × 500
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 32
BDSwissSC-Real01
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real28
0.00 × 12
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 32
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 142
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 41
FBS-Real-12
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 80
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 293
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 61
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 11
Coinexx-Demo
0.00 × 3
245 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.21 06:28
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.14 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 17:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.