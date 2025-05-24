- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
28 (71.79%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (28.21%)
En iyi işlem:
38.43 USD
En kötü işlem:
-19.74 USD
Brüt kâr:
167.25 USD (5 942 pips)
Brüt zarar:
-95.07 USD (3 878 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (8.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.42 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
44.86%
Maks. mevduat yükü:
22.42%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
16 (41.03%)
Satış işlemleri:
23 (58.97%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
1.85 USD
Ortalama kâr:
5.97 USD
Ortalama zarar:
-8.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-33.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.61 USD (2)
Aylık büyüme:
10.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
33.61 USD (12.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.28% (33.61 USD)
Varlığa göre:
50.09% (124.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.43 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 500
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 32
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real28
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 32
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 142
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 41
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 293
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 61
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
USD
272
USD
USD
31
100%
39
71%
45%
1.75
1.85
USD
USD
50%
1:500