SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sakura
Xuan Duc Pham

Sakura

Xuan Duc Pham
0 avis
Fiabilité
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
39
Bénéfice trades:
28 (71.79%)
Perte trades:
11 (28.21%)
Meilleure transaction:
38.43 USD
Pire transaction:
-19.74 USD
Bénéfice brut:
167.25 USD (5 942 pips)
Perte brute:
-95.07 USD (3 878 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (8.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.42 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
44.86%
Charge de dépôt maximale:
22.42%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.15
Longs trades:
16 (41.03%)
Courts trades:
23 (58.97%)
Facteur de profit:
1.76
Rendement attendu:
1.85 USD
Bénéfice moyen:
5.97 USD
Perte moyenne:
-8.64 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-33.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-33.61 USD (2)
Croissance mensuelle:
10.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
33.61 USD (12.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.28% (33.61 USD)
Par fonds propres:
50.09% (124.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 72
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 2.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.43 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +8.25 USD
Perte consécutive maximale: -33.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 10
Dukascopy-live-1
0.00 × 500
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 32
BDSwissSC-Real01
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real28
0.00 × 12
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 32
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 142
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 41
FBS-Real-12
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 80
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 293
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 61
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 11
Coinexx-Demo
0.00 × 3
245 plus...
Aucun avis
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.21 06:28
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.14 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 17:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.