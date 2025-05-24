SegnaliSezioni
Sakura
Xuan Duc Pham

Sakura

Xuan Duc Pham
0 recensioni
Affidabilità
31 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 36%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
28 (71.79%)
Loss Trade:
11 (28.21%)
Best Trade:
38.43 USD
Worst Trade:
-19.74 USD
Profitto lordo:
167.25 USD (5 942 pips)
Perdita lorda:
-95.07 USD (3 878 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (8.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.42 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
44.86%
Massimo carico di deposito:
22.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
16 (41.03%)
Short Trade:
23 (58.97%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
5.97 USD
Perdita media:
-8.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-33.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.61 USD (2)
Crescita mensile:
10.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.61 USD (12.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.28% (33.61 USD)
Per equità:
50.09% (124.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 39
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 72
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.1K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.43 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.25 USD
Massima perdita consecutiva: -33.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.10 19:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 02:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 07:39
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.21 06:28
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.14 17:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 17:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.14 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 05:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 04:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 01:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
