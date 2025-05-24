- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
28 (71.79%)
Loss Trade:
11 (28.21%)
Best Trade:
38.43 USD
Worst Trade:
-19.74 USD
Profitto lordo:
167.25 USD (5 942 pips)
Perdita lorda:
-95.07 USD (3 878 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (8.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.42 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
44.86%
Massimo carico di deposito:
22.42%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
16 (41.03%)
Short Trade:
23 (58.97%)
Fattore di profitto:
1.76
Profitto previsto:
1.85 USD
Profitto medio:
5.97 USD
Perdita media:
-8.64 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-33.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.61 USD (2)
Crescita mensile:
10.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
33.61 USD (12.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.28% (33.61 USD)
Per equità:
50.09% (124.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|72
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.43 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +8.25 USD
Massima perdita consecutiva: -33.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 500
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 32
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real28
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 32
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 142
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 41
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 293
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 61
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
