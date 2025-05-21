SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Pedro II
Groupe Perdigau Investissements

Pedro II

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 24%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 612
Kârla kapanan işlemler:
1 374 (85.23%)
Zararla kapanan işlemler:
238 (14.76%)
En iyi işlem:
535.27 EUR
En kötü işlem:
-358.76 EUR
Brüt kâr:
14 283.43 EUR (66 603 pips)
Brüt zarar:
-8 816.66 EUR (45 748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (185.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
925.99 EUR (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
65.45%
Maks. mevduat yükü:
13.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
102
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
5.61
Alış işlemleri:
852 (52.85%)
Satış işlemleri:
760 (47.15%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
3.39 EUR
Ortalama kâr:
10.40 EUR
Ortalama zarar:
-37.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-974.00 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-974.00 EUR (6)
Aylık büyüme:
4.86%
Yıllık tahmin:
61.82%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
429.83 EUR
Maksimum:
974.00 EUR (5.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.54% (974.00 EUR)
Varlığa göre:
39.25% (8 404.92 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 1138
GBPUSD+ 316
XAUUSD+ 43
AUDNZD+ 40
AUDCAD+ 34
NZDCAD+ 31
USDCHF+ 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 4.1K
GBPUSD+ 1.1K
XAUUSD+ 527
AUDNZD+ 164
AUDCAD+ 161
NZDCAD+ 114
USDCHF+ 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 12K
GBPUSD+ 2.7K
XAUUSD+ 2.7K
AUDNZD+ 2.4K
AUDCAD+ 249
NZDCAD+ 1.2K
USDCHF+ 151
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +535.27 EUR
En kötü işlem: -359 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +185.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -974.00 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.07.29 21:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.