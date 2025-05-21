SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Pedro II
Groupe Perdigau Investissements

Pedro II

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
VantageInternational-Live 20
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 610
Bénéfice trades:
1 372 (85.21%)
Perte trades:
238 (14.78%)
Meilleure transaction:
535.27 EUR
Pire transaction:
-358.76 EUR
Bénéfice brut:
14 268.13 EUR (66 375 pips)
Perte brute:
-8 816.66 EUR (45 748 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (185.79 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
925.99 EUR (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
65.45%
Charge de dépôt maximale:
13.91%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
105
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
5.60
Longs trades:
850 (52.80%)
Courts trades:
760 (47.20%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
3.39 EUR
Bénéfice moyen:
10.40 EUR
Perte moyenne:
-37.04 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-974.00 EUR)
Perte consécutive maximale:
-974.00 EUR (6)
Croissance mensuelle:
5.26%
Prévision annuelle:
63.98%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
429.83 EUR
Maximal:
974.00 EUR (5.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.54% (974.00 EUR)
Par fonds propres:
39.25% (8 404.92 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 1138
GBPUSD+ 316
XAUUSD+ 43
AUDNZD+ 40
AUDCAD+ 34
NZDCAD+ 29
USDCHF+ 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 4.1K
GBPUSD+ 1.1K
XAUUSD+ 527
AUDNZD+ 164
AUDCAD+ 161
NZDCAD+ 96
USDCHF+ 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 12K
GBPUSD+ 2.7K
XAUUSD+ 2.7K
AUDNZD+ 2.4K
AUDCAD+ 249
NZDCAD+ 978
USDCHF+ 151
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +535.27 EUR
Pire transaction: -359 EUR
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +185.79 EUR
Perte consécutive maximale: -974.00 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 20" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

2025.07.29 21:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
