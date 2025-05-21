- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 612
Profit Trade:
1 374 (85.23%)
Loss Trade:
238 (14.76%)
Best Trade:
535.27 EUR
Worst Trade:
-358.76 EUR
Profitto lordo:
14 283.43 EUR (66 603 pips)
Perdita lorda:
-8 816.66 EUR (45 748 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (185.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
925.99 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
65.45%
Massimo carico di deposito:
13.91%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
852 (52.85%)
Short Trade:
760 (47.15%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
3.39 EUR
Profitto medio:
10.40 EUR
Perdita media:
-37.04 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-974.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-974.00 EUR (6)
Crescita mensile:
5.09%
Previsione annuale:
61.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
429.83 EUR
Massimale:
974.00 EUR (5.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.54% (974.00 EUR)
Per equità:
39.25% (8 404.92 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1138
|GBPUSD+
|316
|XAUUSD+
|43
|AUDNZD+
|40
|AUDCAD+
|34
|NZDCAD+
|31
|USDCHF+
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|4.1K
|GBPUSD+
|1.1K
|XAUUSD+
|527
|AUDNZD+
|164
|AUDCAD+
|161
|NZDCAD+
|114
|USDCHF+
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|12K
|GBPUSD+
|2.7K
|XAUUSD+
|2.7K
|AUDNZD+
|2.4K
|AUDCAD+
|249
|NZDCAD+
|1.2K
|USDCHF+
|151
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +535.27 EUR
Worst Trade: -359 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +185.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -974.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
24%
0
0
USD
USD
32K
EUR
EUR
19
99%
1 612
85%
65%
1.62
3.39
EUR
EUR
39%
1:500