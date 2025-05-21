SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Pedro II
Groupe Perdigau Investissements

Pedro II

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 24%
VantageInternational-Live 20
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 612
Profit Trade:
1 374 (85.23%)
Loss Trade:
238 (14.76%)
Best Trade:
535.27 EUR
Worst Trade:
-358.76 EUR
Profitto lordo:
14 283.43 EUR (66 603 pips)
Perdita lorda:
-8 816.66 EUR (45 748 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (185.79 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
925.99 EUR (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
65.45%
Massimo carico di deposito:
13.91%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
102
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
5.61
Long Trade:
852 (52.85%)
Short Trade:
760 (47.15%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
3.39 EUR
Profitto medio:
10.40 EUR
Perdita media:
-37.04 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-974.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-974.00 EUR (6)
Crescita mensile:
5.09%
Previsione annuale:
61.82%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
429.83 EUR
Massimale:
974.00 EUR (5.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.54% (974.00 EUR)
Per equità:
39.25% (8 404.92 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 1138
GBPUSD+ 316
XAUUSD+ 43
AUDNZD+ 40
AUDCAD+ 34
NZDCAD+ 31
USDCHF+ 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 4.1K
GBPUSD+ 1.1K
XAUUSD+ 527
AUDNZD+ 164
AUDCAD+ 161
NZDCAD+ 114
USDCHF+ 16
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 12K
GBPUSD+ 2.7K
XAUUSD+ 2.7K
AUDNZD+ 2.4K
AUDCAD+ 249
NZDCAD+ 1.2K
USDCHF+ 151
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +535.27 EUR
Worst Trade: -359 EUR
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +185.79 EUR
Massima perdita consecutiva: -974.00 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 20" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.07.29 21:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.29 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.29 00:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 14:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.21 14:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pedro II
30USD al mese
24%
0
0
USD
32K
EUR
19
99%
1 612
85%
65%
1.62
3.39
EUR
39%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.