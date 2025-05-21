SinyallerBölümler
Kai Xiang Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 34%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 341
Kârla kapanan işlemler:
3 025 (69.68%)
Zararla kapanan işlemler:
1 316 (30.32%)
En iyi işlem:
1 456.35 USD
En kötü işlem:
-2 537.02 USD
Brüt kâr:
153 582.64 USD (1 039 233 pips)
Brüt zarar:
-119 603.28 USD (644 462 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (4 982.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 546.76 USD (15)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
88.43%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
213
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.95
Alış işlemleri:
2 533 (58.35%)
Satış işlemleri:
1 808 (41.65%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
7.83 USD
Ortalama kâr:
50.77 USD
Ortalama zarar:
-90.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 075.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6 075.39 USD (8)
Aylık büyüme:
14.61%
Yıllık tahmin:
179.52%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 458.39 USD
Maksimum:
11 502.30 USD (9.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.43% (11 428.31 USD)
Varlığa göre:
4.45% (5 158.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 811
USDJPY 784
EURUSD 639
XAUUSD 570
SP500 299
NDX 283
GBPCAD 189
GBPUSD 87
AUDCAD 80
NZDCAD 56
WS30 53
AUDUSD 48
AUDJPY 41
GBPNZD 38
GBPAUD 37
EURCAD 35
EURAUD 30
EURGBP 29
USDCAD 27
USDCHF 27
CHFJPY 26
EURCHF 25
GBPCHF 24
CADCHF 21
AUDNZD 20
AUDCHF 18
NZDCHF 17
EURNZD 17
NZDUSD 5
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 1.4K
USDJPY 2K
EURUSD 3.4K
XAUUSD 18K
SP500 6.6K
NDX -5.6K
GBPCAD -29
GBPUSD -433
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 1.3K
WS30 1.6K
AUDUSD -587
AUDJPY 381
GBPNZD 79
GBPAUD 3.5K
EURCAD 69
EURAUD -684
EURGBP 333
USDCAD -1.1K
USDCHF 90
CHFJPY 952
EURCHF 75
GBPCHF 80
CADCHF 117
AUDNZD 357
AUDCHF 57
NZDCHF 33
EURNZD -522
NZDUSD 170
GBPJPY -1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 55K
USDJPY 34K
EURUSD 43K
XAUUSD 232K
SP500 4.8K
NDX -9K
GBPCAD 1.6K
GBPUSD -4.5K
AUDCAD 7.2K
NZDCAD 2.8K
WS30 329
AUDUSD 2.6K
AUDJPY 4.3K
GBPNZD 5.6K
GBPAUD 2.7K
EURCAD 3.5K
EURAUD 1.4K
EURGBP -1.9K
USDCAD -2.5K
USDCHF 1.6K
CHFJPY 20K
EURCHF 1.9K
GBPCHF 1.5K
CADCHF 2.5K
AUDNZD 479
AUDCHF 1.1K
NZDCHF 1.9K
EURNZD -8.2K
NZDUSD 494
GBPJPY -10K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 456.35 USD
En kötü işlem: -2 537 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +4 982.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 075.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.06.16 01:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 08:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex
Ayda 30 USD
34%
0
0
USD
134K
USD
25
98%
4 341
69%
100%
1.28
7.83
USD
9%
1:200
