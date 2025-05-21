SignauxSections
Kai Xiang Tan

Darwinex

Kai Xiang Tan
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 34%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 329
Bénéfice trades:
3 016 (69.66%)
Perte trades:
1 313 (30.33%)
Meilleure transaction:
1 456.35 USD
Pire transaction:
-2 537.02 USD
Bénéfice brut:
153 516.80 USD (1 037 298 pips)
Perte brute:
-119 560.69 USD (642 762 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (4 982.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 546.76 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
88.43%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
222
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.95
Longs trades:
2 524 (58.30%)
Courts trades:
1 805 (41.70%)
Facteur de profit:
1.28
Rendement attendu:
7.84 USD
Bénéfice moyen:
50.90 USD
Perte moyenne:
-91.06 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 075.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 075.39 USD (8)
Croissance mensuelle:
12.06%
Prévision annuelle:
148.64%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 458.39 USD
Maximal:
11 502.30 USD (9.50%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.43% (11 428.31 USD)
Par fonds propres:
4.45% (5 158.60 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 809
USDJPY 784
EURUSD 637
XAUUSD 570
SP500 299
NDX 283
GBPCAD 189
GBPUSD 82
AUDCAD 79
NZDCAD 56
WS30 53
AUDUSD 48
AUDJPY 41
GBPNZD 38
GBPAUD 37
EURCAD 34
EURAUD 30
EURGBP 29
USDCHF 27
CHFJPY 26
USDCAD 26
EURCHF 25
GBPCHF 24
CADCHF 21
AUDNZD 20
AUDCHF 18
NZDCHF 17
EURNZD 17
NZDUSD 5
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 1.4K
USDJPY 2K
EURUSD 3.4K
XAUUSD 18K
SP500 6.6K
NDX -5.6K
GBPCAD -29
GBPUSD -447
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 1.3K
WS30 1.6K
AUDUSD -587
AUDJPY 381
GBPNZD 79
GBPAUD 3.5K
EURCAD 68
EURAUD -684
EURGBP 333
USDCHF 90
CHFJPY 952
USDCAD -1.1K
EURCHF 75
GBPCHF 80
CADCHF 117
AUDNZD 357
AUDCHF 57
NZDCHF 33
EURNZD -522
NZDUSD 170
GBPJPY -1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 55K
USDJPY 34K
EURUSD 43K
XAUUSD 232K
SP500 4.8K
NDX -9K
GBPCAD 1.6K
GBPUSD -3.9K
AUDCAD 7.1K
NZDCAD 2.8K
WS30 329
AUDUSD 2.6K
AUDJPY 4.3K
GBPNZD 5.6K
GBPAUD 2.7K
EURCAD 3.3K
EURAUD 1.4K
EURGBP -1.9K
USDCHF 1.6K
CHFJPY 20K
USDCAD -2.6K
EURCHF 1.9K
GBPCHF 1.5K
CADCHF 2.5K
AUDNZD 479
AUDCHF 1.1K
NZDCHF 1.9K
EURNZD -8.2K
NZDUSD 494
GBPJPY -10K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 456.35 USD
Pire transaction: -2 537 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +4 982.87 USD
Perte consécutive maximale: -1 075.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.06.16 01:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 08:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
