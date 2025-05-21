SegnaliSezioni
Kai Xiang Tan

Darwinex

Kai Xiang Tan
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 34%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4 341
Profit Trade:
3 025 (69.68%)
Loss Trade:
1 316 (30.32%)
Best Trade:
1 456.35 USD
Worst Trade:
-2 537.02 USD
Profitto lordo:
153 582.64 USD (1 039 233 pips)
Perdita lorda:
-119 603.28 USD (644 462 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (4 982.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 546.76 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
88.43%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
213
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
2 533 (58.35%)
Short Trade:
1 808 (41.65%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
7.83 USD
Profitto medio:
50.77 USD
Perdita media:
-90.88 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 075.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 075.39 USD (8)
Crescita mensile:
14.33%
Previsione annuale:
172.54%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 458.39 USD
Massimale:
11 502.30 USD (9.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.43% (11 428.31 USD)
Per equità:
4.45% (5 158.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 811
USDJPY 784
EURUSD 639
XAUUSD 570
SP500 299
NDX 283
GBPCAD 189
GBPUSD 87
AUDCAD 80
NZDCAD 56
WS30 53
AUDUSD 48
AUDJPY 41
GBPNZD 38
GBPAUD 37
EURCAD 35
EURAUD 30
EURGBP 29
USDCAD 27
USDCHF 27
CHFJPY 26
EURCHF 25
GBPCHF 24
CADCHF 21
AUDNZD 20
AUDCHF 18
NZDCHF 17
EURNZD 17
NZDUSD 5
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 1.4K
USDJPY 2K
EURUSD 3.4K
XAUUSD 18K
SP500 6.6K
NDX -5.6K
GBPCAD -29
GBPUSD -433
AUDCAD 3.2K
NZDCAD 1.3K
WS30 1.6K
AUDUSD -587
AUDJPY 381
GBPNZD 79
GBPAUD 3.5K
EURCAD 69
EURAUD -684
EURGBP 333
USDCAD -1.1K
USDCHF 90
CHFJPY 952
EURCHF 75
GBPCHF 80
CADCHF 117
AUDNZD 357
AUDCHF 57
NZDCHF 33
EURNZD -522
NZDUSD 170
GBPJPY -1.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 55K
USDJPY 34K
EURUSD 43K
XAUUSD 232K
SP500 4.8K
NDX -9K
GBPCAD 1.6K
GBPUSD -4.5K
AUDCAD 7.2K
NZDCAD 2.8K
WS30 329
AUDUSD 2.6K
AUDJPY 4.3K
GBPNZD 5.6K
GBPAUD 2.7K
EURCAD 3.5K
EURAUD 1.4K
EURGBP -1.9K
USDCAD -2.5K
USDCHF 1.6K
CHFJPY 20K
EURCHF 1.9K
GBPCHF 1.5K
CADCHF 2.5K
AUDNZD 479
AUDCHF 1.1K
NZDCHF 1.9K
EURNZD -8.2K
NZDUSD 494
GBPJPY -10K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 456.35 USD
Worst Trade: -2 537 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4 982.87 USD
Massima perdita consecutiva: -1 075.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.06.16 01:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.11 08:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 09:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwinex
30USD al mese
34%
0
0
USD
134K
USD
25
98%
4 341
69%
100%
1.28
7.83
USD
9%
1:200
Copia

