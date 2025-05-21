- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4 341
Profit Trade:
3 025 (69.68%)
Loss Trade:
1 316 (30.32%)
Best Trade:
1 456.35 USD
Worst Trade:
-2 537.02 USD
Profitto lordo:
153 582.64 USD (1 039 233 pips)
Perdita lorda:
-119 603.28 USD (644 462 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (4 982.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 546.76 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
88.43%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
213
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.95
Long Trade:
2 533 (58.35%)
Short Trade:
1 808 (41.65%)
Fattore di profitto:
1.28
Profitto previsto:
7.83 USD
Profitto medio:
50.77 USD
Perdita media:
-90.88 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 075.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 075.39 USD (8)
Crescita mensile:
14.33%
Previsione annuale:
172.54%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 458.39 USD
Massimale:
11 502.30 USD (9.50%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.43% (11 428.31 USD)
Per equità:
4.45% (5 158.60 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|811
|USDJPY
|784
|EURUSD
|639
|XAUUSD
|570
|SP500
|299
|NDX
|283
|GBPCAD
|189
|GBPUSD
|87
|AUDCAD
|80
|NZDCAD
|56
|WS30
|53
|AUDUSD
|48
|AUDJPY
|41
|GBPNZD
|38
|GBPAUD
|37
|EURCAD
|35
|EURAUD
|30
|EURGBP
|29
|USDCAD
|27
|USDCHF
|27
|CHFJPY
|26
|EURCHF
|25
|GBPCHF
|24
|CADCHF
|21
|AUDNZD
|20
|AUDCHF
|18
|NZDCHF
|17
|EURNZD
|17
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|2K
|EURUSD
|3.4K
|XAUUSD
|18K
|SP500
|6.6K
|NDX
|-5.6K
|GBPCAD
|-29
|GBPUSD
|-433
|AUDCAD
|3.2K
|NZDCAD
|1.3K
|WS30
|1.6K
|AUDUSD
|-587
|AUDJPY
|381
|GBPNZD
|79
|GBPAUD
|3.5K
|EURCAD
|69
|EURAUD
|-684
|EURGBP
|333
|USDCAD
|-1.1K
|USDCHF
|90
|CHFJPY
|952
|EURCHF
|75
|GBPCHF
|80
|CADCHF
|117
|AUDNZD
|357
|AUDCHF
|57
|NZDCHF
|33
|EURNZD
|-522
|NZDUSD
|170
|GBPJPY
|-1.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|55K
|USDJPY
|34K
|EURUSD
|43K
|XAUUSD
|232K
|SP500
|4.8K
|NDX
|-9K
|GBPCAD
|1.6K
|GBPUSD
|-4.5K
|AUDCAD
|7.2K
|NZDCAD
|2.8K
|WS30
|329
|AUDUSD
|2.6K
|AUDJPY
|4.3K
|GBPNZD
|5.6K
|GBPAUD
|2.7K
|EURCAD
|3.5K
|EURAUD
|1.4K
|EURGBP
|-1.9K
|USDCAD
|-2.5K
|USDCHF
|1.6K
|CHFJPY
|20K
|EURCHF
|1.9K
|GBPCHF
|1.5K
|CADCHF
|2.5K
|AUDNZD
|479
|AUDCHF
|1.1K
|NZDCHF
|1.9K
|EURNZD
|-8.2K
|NZDUSD
|494
|GBPJPY
|-10K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 456.35 USD
Worst Trade: -2 537 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +4 982.87 USD
Massima perdita consecutiva: -1 075.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
34%
0
0
USD
USD
134K
USD
USD
25
98%
4 341
69%
100%
1.28
7.83
USD
USD
9%
1:200