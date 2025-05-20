- Büyüme
İşlemler:
3 116
Kârla kapanan işlemler:
2 562 (82.22%)
Zararla kapanan işlemler:
554 (17.78%)
En iyi işlem:
252.55 USD
En kötü işlem:
-869.63 USD
Brüt kâr:
5 699.97 USD (23 464 501 pips)
Brüt zarar:
-4 421.78 USD (8 048 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (28.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.55 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.93%
Maks. mevduat yükü:
98.28%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
1 999 (64.15%)
Satış işlemleri:
1 117 (35.85%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-43.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-997.63 USD (2)
Aylık büyüme:
49.91%
Yıllık tahmin:
605.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 436.14 USD
Maksimum:
1 522.90 USD (18.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.49% (1 522.90 USD)
Varlığa göre:
80.79% (452.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1411
|BTCUSD
|1067
|USDJPY
|637
|NZDUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|1.6K
|USDJPY
|-421
|NZDUSD
|38
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|969K
|BTCUSD
|14M
|USDJPY
|33K
|NZDUSD
|1.3K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +252.55 USD
En kötü işlem: -870 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 20
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
HalifaxPro-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
This is one of our investment strategies.
We created an AI (Supervised Artificial Intelligence) capable of mapping the FOREX market with a high level of assertiveness.
Tested and approved by two wars and with more than 5 years of backtesting.
We also have human management of AI's (Supervised Artificial Intelligence) with daily analyzes focused on macroeconomics and geopolitics, thus filtering relevant events that could influence the market
- Smart news control and filter (AI)
- Control of simultaneous assets with intelligent opening filters (AI)
- Control and intelligent management (AI) in order size
- Smart average price determined and controlled by AI with intelligent distancing (AI) and various filters (RSI. Volume, Moving Averages, Reversal, etc...)
- Average assertiveness of 80% (After recent adjustments to AI intelligence)
- Swap calculation/cost added and added to profit periodically
- Intelligent protection hed (AI) that is active only in specific cases to control account downgrade
- Simultaneous trading on multiple currency pairs managed by AI with human filtering
Join our Telegram group for more information: https://t.me/brcopy
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
245%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
21
99%
3 116
82%
92%
1.28
0.41
USD
USD
81%
1:200