Everton Jean Backes

PercentDayModerate

Everton Jean Backes
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 245%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 116
Kârla kapanan işlemler:
2 562 (82.22%)
Zararla kapanan işlemler:
554 (17.78%)
En iyi işlem:
252.55 USD
En kötü işlem:
-869.63 USD
Brüt kâr:
5 699.97 USD (23 464 501 pips)
Brüt zarar:
-4 421.78 USD (8 048 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (28.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
252.55 USD (1)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
91.93%
Maks. mevduat yükü:
98.28%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
147
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
1 999 (64.15%)
Satış işlemleri:
1 117 (35.85%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
2.22 USD
Ortalama zarar:
-7.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-43.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-997.63 USD (2)
Aylık büyüme:
49.91%
Yıllık tahmin:
605.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 436.14 USD
Maksimum:
1 522.90 USD (18.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.49% (1 522.90 USD)
Varlığa göre:
80.79% (452.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1411
BTCUSD 1067
USDJPY 637
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 72
BTCUSD 1.6K
USDJPY -421
NZDUSD 38
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 969K
BTCUSD 14M
USDJPY 33K
NZDUSD 1.3K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +252.55 USD
En kötü işlem: -870 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FBS-Real-5
0.00 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 20
Axi-US02-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
HalifaxPro-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
EarnBroker-Server
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
261 daha fazla...
This is one of our investment strategies.


We created an AI (Supervised Artificial Intelligence) capable of mapping the FOREX market with a high level of assertiveness.

Tested and approved by two wars and with more than 5 years of backtesting.

We also have human management of AI's (Supervised Artificial Intelligence) with daily analyzes focused on macroeconomics and geopolitics, thus filtering relevant events that could influence the market

- Smart news control and filter (AI)
- Control of simultaneous assets with intelligent opening filters (AI)
- Control and intelligent management (AI) in order size
- Smart average price determined and controlled by AI with intelligent distancing (AI) and various filters (RSI. Volume, Moving Averages, Reversal, etc...)
- Average assertiveness of 80% (After recent adjustments to AI intelligence)
- Swap calculation/cost added and added to profit periodically
- Intelligent protection hed (AI) that is active only in specific cases to control account downgrade
- Simultaneous trading on multiple currency pairs managed by AI with human filtering

Join our Telegram group for more information: https://t.me/brcopy


İnceleme yok
2025.10.03 13:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 07:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 01:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 02:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 02:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 05:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 16:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PercentDayModerate
Ayda 100 USD
245%
0
0
USD
2.3K
USD
21
99%
3 116
82%
92%
1.28
0.41
USD
81%
1:200
Kopyala

