İşlemler:
392
Kârla kapanan işlemler:
387 (98.72%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (1.28%)
En iyi işlem:
0.42 USD
En kötü işlem:
-4.47 USD
Brüt kâr:
26.99 USD (13 408 pips)
Brüt zarar:
-13.39 USD (1 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
192 (13.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.77 USD (192)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
133.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
201 (51.28%)
Satış işlemleri:
191 (48.72%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
0.07 USD
Ortalama zarar:
-2.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-13.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.16 USD (3)
Aylık büyüme:
14.61%
Yıllık tahmin:
177.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.17 USD
Maksimum:
13.16 USD (20.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
39.89% (13.16 USD)
Varlığa göre:
60.20% (25.88 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|#PYPL
|392
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|#PYPL
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|#PYPL
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Algorithmic trading optimised for Paypal (#pypl) company shares.
- Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
- Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
- Very active strategy, will trade almost every day.
Broker Requirements:
- Must allow hedging.
- Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
- Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)
After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.
İnceleme yok
