Steven Herd

PureRC Paypal

Steven Herd
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 55%
T4Trade-Real1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
388
Bénéfice trades:
383 (98.71%)
Perte trades:
5 (1.29%)
Meilleure transaction:
0.42 USD
Pire transaction:
-4.47 USD
Bénéfice brut:
26.65 USD (13 346 pips)
Perte brute:
-13.39 USD (1 334 pips)
Gains consécutifs maximales:
188 (13.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.43 USD (188)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
133.00%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
197 (50.77%)
Courts trades:
191 (49.23%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
0.03 USD
Bénéfice moyen:
0.07 USD
Perte moyenne:
-2.68 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-13.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.16 USD (3)
Croissance mensuelle:
14.46%
Prévision annuelle:
175.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.17 USD
Maximal:
13.16 USD (20.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.89% (13.16 USD)
Par fonds propres:
60.20% (25.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#PYPL 388
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#PYPL 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#PYPL 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.42 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 188
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13.43 USD
Perte consécutive maximale: -13.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "T4Trade-Real1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • Algorithmic trading optimised for Paypal (#pypl) company shares.
  • Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
  • Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
  • Very active strategy, will trade almost every day.

Broker Requirements:

  • Must allow hedging.
  • Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
  • Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)

After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.


Aucun avis
2025.07.29 18:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 21:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 18:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 17:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 16:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 17:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 14:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 18:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
