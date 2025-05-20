- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
387 (98.72%)
Loss Trade:
5 (1.28%)
Best Trade:
0.42 USD
Worst Trade:
-4.47 USD
Profitto lordo:
26.99 USD (13 408 pips)
Perdita lorda:
-13.39 USD (1 334 pips)
Vincite massime consecutive:
192 (13.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.77 USD (192)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
133.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
201 (51.28%)
Short Trade:
191 (48.72%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
0.07 USD
Perdita media:
-2.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.16 USD (3)
Crescita mensile:
15.10%
Previsione annuale:
183.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.17 USD
Massimale:
13.16 USD (20.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.89% (13.16 USD)
Per equità:
60.20% (25.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|#PYPL
|392
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|#PYPL
|14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|#PYPL
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.42 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 192
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.77 USD
Massima perdita consecutiva: -13.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "T4Trade-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- Algorithmic trading optimised for Paypal (#pypl) company shares.
- Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
- Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
- Very active strategy, will trade almost every day.
Broker Requirements:
- Must allow hedging.
- Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
- Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)
After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
56%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
20
100%
392
98%
100%
2.01
0.03
USD
USD
60%
1:500