Steven Herd

PureRC Paypal

Steven Herd
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 56%
T4Trade-Real1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
387 (98.72%)
Loss Trade:
5 (1.28%)
Best Trade:
0.42 USD
Worst Trade:
-4.47 USD
Profitto lordo:
26.99 USD (13 408 pips)
Perdita lorda:
-13.39 USD (1 334 pips)
Vincite massime consecutive:
192 (13.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.77 USD (192)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
133.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.03
Long Trade:
201 (51.28%)
Short Trade:
191 (48.72%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
0.07 USD
Perdita media:
-2.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-13.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.16 USD (3)
Crescita mensile:
15.10%
Previsione annuale:
183.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.17 USD
Massimale:
13.16 USD (20.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.89% (13.16 USD)
Per equità:
60.20% (25.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
#PYPL 392
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
#PYPL 14
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
#PYPL 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.42 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 192
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.77 USD
Massima perdita consecutiva: -13.16 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "T4Trade-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • Algorithmic trading optimised for Paypal (#pypl) company shares.
  • Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
  • Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
  • Very active strategy, will trade almost every day.

Broker Requirements:

  • Must allow hedging.
  • Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
  • Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)

After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.


Non ci sono recensioni
2025.07.29 18:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 17:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 15:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 14:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 21:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 16:29
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 19:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 18:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 17:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.01 16:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 17:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 17:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 16:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 13:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.18 14:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 14:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 18:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
