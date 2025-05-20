SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / No Dulks
Jennifer Tawiah

No Dulks

Jennifer Tawiah
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 50%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
566
Kârla kapanan işlemler:
399 (70.49%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (29.51%)
En iyi işlem:
38.96 USD
En kötü işlem:
-41.32 USD
Brüt kâr:
2 357.07 USD (152 717 pips)
Brüt zarar:
-861.91 USD (61 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (60.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.51 USD (14)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
18.90
Alış işlemleri:
292 (51.59%)
Satış işlemleri:
274 (48.41%)
Kâr faktörü:
2.73
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
5.91 USD
Ortalama zarar:
-5.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-79.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.09 USD (4)
Aylık büyüme:
10.51%
Yıllık tahmin:
127.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
79.09 USD (2.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.48% (79.09 USD)
Varlığa göre:
44.29% (1 932.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 98
AUDUSD 96
AUDCAD 86
USDCHF 82
USDCAD 81
EURUSD 64
EURNZD 27
EURJPY 21
EURGBP 11
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 275
AUDUSD 266
AUDCAD 239
USDCHF 247
USDCAD 190
EURUSD 198
EURNZD 52
EURJPY 40
EURGBP -13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 25K
AUDUSD 14K
AUDCAD 12K
USDCHF 14K
USDCAD 405
EURUSD 15K
EURNZD 5.9K
EURJPY 6.3K
EURGBP -1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.96 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Capital.com-Demo
0.00 × 61
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 88
B2Broker-Real
0.00 × 4
xChief-Demo
0.00 × 28
FTMO-Server2
0.00 × 55
ExnessUK-Real10
0.00 × 2
Divisa-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live-2
0.00 × 4
XMUK-Real 6
0.00 × 49
RoboForex-ECN-3
0.00 × 74
Darwinex-Live-2
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 4
CFI1-Real
0.00 × 119
TitanFX-06
0.00 × 58
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live 7
0.00 × 3
EBCGroup-Live
0.00 × 35
JustMarkets-Demo
0.00 × 10
FPMarkets-Live4
0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 20
STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 4
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 55
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
1022 daha fazla...
here to have fun and track my trading
İnceleme yok
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 15:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
