- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
566
Kârla kapanan işlemler:
399 (70.49%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (29.51%)
En iyi işlem:
38.96 USD
En kötü işlem:
-41.32 USD
Brüt kâr:
2 357.07 USD (152 717 pips)
Brüt zarar:
-861.91 USD (61 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (60.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.51 USD (14)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
18.90
Alış işlemleri:
292 (51.59%)
Satış işlemleri:
274 (48.41%)
Kâr faktörü:
2.73
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
5.91 USD
Ortalama zarar:
-5.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-79.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.09 USD (4)
Aylık büyüme:
10.51%
Yıllık tahmin:
127.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
79.09 USD (2.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.48% (79.09 USD)
Varlığa göre:
44.29% (1 932.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|98
|AUDUSD
|96
|AUDCAD
|86
|USDCHF
|82
|USDCAD
|81
|EURUSD
|64
|EURNZD
|27
|EURJPY
|21
|EURGBP
|11
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|275
|AUDUSD
|266
|AUDCAD
|239
|USDCHF
|247
|USDCAD
|190
|EURUSD
|198
|EURNZD
|52
|EURJPY
|40
|EURGBP
|-13
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|25K
|AUDUSD
|14K
|AUDCAD
|12K
|USDCHF
|14K
|USDCAD
|405
|EURUSD
|15K
|EURNZD
|5.9K
|EURJPY
|6.3K
|EURGBP
|-1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +38.96 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -79.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 61
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 88
|
B2Broker-Real
|0.00 × 4
|
xChief-Demo
|0.00 × 28
|
FTMO-Server2
|0.00 × 55
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 2
|
Divisa-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live-2
|0.00 × 4
|
XMUK-Real 6
|0.00 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 4
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
TitanFX-06
|0.00 × 58
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 7
|0.00 × 3
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 35
|
JustMarkets-Demo
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 6
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
STARTRADERINTL-Live4
|0.00 × 4
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 55
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
