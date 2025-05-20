SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / No Dulks
Jennifer Tawiah

No Dulks

Jennifer Tawiah
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 50%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
566
Bénéfice trades:
399 (70.49%)
Perte trades:
167 (29.51%)
Meilleure transaction:
38.96 USD
Pire transaction:
-41.32 USD
Bénéfice brut:
2 357.07 USD (152 717 pips)
Perte brute:
-861.91 USD (61 721 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (60.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
60.51 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
9.35%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
18.90
Longs trades:
292 (51.59%)
Courts trades:
274 (48.41%)
Facteur de profit:
2.73
Rendement attendu:
2.64 USD
Bénéfice moyen:
5.91 USD
Perte moyenne:
-5.16 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-79.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-79.09 USD (4)
Croissance mensuelle:
11.25%
Prévision annuelle:
136.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
79.09 USD (2.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.48% (79.09 USD)
Par fonds propres:
44.29% (1 932.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 98
AUDUSD 96
AUDCAD 86
USDCHF 82
USDCAD 81
EURUSD 64
EURNZD 27
EURJPY 21
EURGBP 11
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 275
AUDUSD 266
AUDCAD 239
USDCHF 247
USDCAD 190
EURUSD 198
EURNZD 52
EURJPY 40
EURGBP -13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 25K
AUDUSD 14K
AUDCAD 12K
USDCHF 14K
USDCAD 405
EURUSD 15K
EURNZD 5.9K
EURJPY 6.3K
EURGBP -1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.96 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +60.51 USD
Perte consécutive maximale: -79.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Capital.com-Demo
0.00 × 61
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 88
B2Broker-Real
0.00 × 4
xChief-Demo
0.00 × 28
FTMO-Server2
0.00 × 55
ExnessUK-Real10
0.00 × 2
Divisa-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live-2
0.00 × 4
XMUK-Real 6
0.00 × 49
RoboForex-ECN-3
0.00 × 74
Darwinex-Live-2
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 4
CFI1-Real
0.00 × 119
TitanFX-06
0.00 × 58
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live 7
0.00 × 3
EBCGroup-Live
0.00 × 35
JustMarkets-Demo
0.00 × 10
FPMarkets-Live4
0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 20
STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 4
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 55
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
1022 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
here to have fun and track my trading
Aucun avis
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 15:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire