- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
566
Profit Trade:
399 (70.49%)
Loss Trade:
167 (29.51%)
Best Trade:
38.96 USD
Worst Trade:
-41.32 USD
Profitto lordo:
2 357.07 USD (152 717 pips)
Perdita lorda:
-861.91 USD (61 721 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (60.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.51 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
18.90
Long Trade:
292 (51.59%)
Short Trade:
274 (48.41%)
Fattore di profitto:
2.73
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
5.91 USD
Perdita media:
-5.16 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-79.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.09 USD (4)
Crescita mensile:
11.25%
Previsione annuale:
136.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
79.09 USD (2.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.48% (79.09 USD)
Per equità:
44.29% (1 932.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|98
|AUDUSD
|96
|AUDCAD
|86
|USDCHF
|82
|USDCAD
|81
|EURUSD
|64
|EURNZD
|27
|EURJPY
|21
|EURGBP
|11
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|275
|AUDUSD
|266
|AUDCAD
|239
|USDCHF
|247
|USDCAD
|190
|EURUSD
|198
|EURNZD
|52
|EURJPY
|40
|EURGBP
|-13
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|25K
|AUDUSD
|14K
|AUDCAD
|12K
|USDCHF
|14K
|USDCAD
|405
|EURUSD
|15K
|EURNZD
|5.9K
|EURJPY
|6.3K
|EURGBP
|-1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.96 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.51 USD
Massima perdita consecutiva: -79.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 61
|
FTMBrokersLLC-Real
|0.00 × 88
|
B2Broker-Real
|0.00 × 4
|
xChief-Demo
|0.00 × 28
|
FTMO-Server2
|0.00 × 55
|
ExnessUK-Real10
|0.00 × 2
|
Divisa-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live-2
|0.00 × 4
|
XMUK-Real 6
|0.00 × 49
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
Darwinex-Live-2
|0.00 × 2
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 4
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
TitanFX-06
|0.00 × 58
|
FixiMarkets-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live 7
|0.00 × 3
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 35
|
JustMarkets-Demo
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 6
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
STARTRADERINTL-Live4
|0.00 × 4
|
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
|0.00 × 55
|
SmartTradeCo-Real
|0.00 × 2
|
MocazFinancial-Live
|0.00 × 4
