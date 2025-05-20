SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / No Dulks
Jennifer Tawiah

No Dulks

Jennifer Tawiah
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 50%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
566
Profit Trade:
399 (70.49%)
Loss Trade:
167 (29.51%)
Best Trade:
38.96 USD
Worst Trade:
-41.32 USD
Profitto lordo:
2 357.07 USD (152 717 pips)
Perdita lorda:
-861.91 USD (61 721 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (60.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.51 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.35%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
18.90
Long Trade:
292 (51.59%)
Short Trade:
274 (48.41%)
Fattore di profitto:
2.73
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
5.91 USD
Perdita media:
-5.16 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-79.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-79.09 USD (4)
Crescita mensile:
11.25%
Previsione annuale:
136.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
79.09 USD (2.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.48% (79.09 USD)
Per equità:
44.29% (1 932.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 98
AUDUSD 96
AUDCAD 86
USDCHF 82
USDCAD 81
EURUSD 64
EURNZD 27
EURJPY 21
EURGBP 11
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 275
AUDUSD 266
AUDCAD 239
USDCHF 247
USDCAD 190
EURUSD 198
EURNZD 52
EURJPY 40
EURGBP -13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 25K
AUDUSD 14K
AUDCAD 12K
USDCHF 14K
USDCAD 405
EURUSD 15K
EURNZD 5.9K
EURJPY 6.3K
EURGBP -1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.96 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +60.51 USD
Massima perdita consecutiva: -79.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Capital.com-Demo
0.00 × 61
FTMBrokersLLC-Real
0.00 × 88
B2Broker-Real
0.00 × 4
xChief-Demo
0.00 × 28
FTMO-Server2
0.00 × 55
ExnessUK-Real10
0.00 × 2
Divisa-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live-2
0.00 × 4
XMUK-Real 6
0.00 × 49
RoboForex-ECN-3
0.00 × 74
Darwinex-Live-2
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 4
CFI1-Real
0.00 × 119
TitanFX-06
0.00 × 58
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live 7
0.00 × 3
EBCGroup-Live
0.00 × 35
JustMarkets-Demo
0.00 × 10
FPMarkets-Live4
0.00 × 6
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
Exness-Real25
0.00 × 20
STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 4
Z.comTradeUKLtd-Live-UK
0.00 × 55
SmartTradeCo-Real
0.00 × 2
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
1022 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
here to have fun and track my trading
Non ci sono recensioni
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 17:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 05:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 07:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 15:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 07:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 16:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati