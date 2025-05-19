Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07 0.00 × 6 SigmaPrimary-Real 0.00 × 4 GoMarkets-Real 1 0.00 × 2 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 OxSecurities-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.20 × 20 ICMarkets-Live22 0.26 × 93 ICMarketsSC-Live26 0.58 × 156 ICMarketsSC-Live05 0.60 × 98 ValutradesSeychelles-Real-HK 0.80 × 61 ICMarketsSC-Live32 0.81 × 475 Pepperstone-Edge02 0.90 × 96 ICMarketsSC-Live23 0.90 × 183 EightcapLtd-Real-4 0.96 × 25 ICMarketsSC-Live22 0.99 × 836 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 XMTrading-Real 34 1.00 × 2 Pepperstone-Edge07 1.00 × 13 ICMarketsSC-Live25 1.00 × 4 LQD1-Live01 1.00 × 4 ICMarkets-Live24 1.06 × 67 ICMarketsSC-Live16 1.14 × 1534 ICMarketsSC-Live14 1.15 × 1373 ICMarketsSC-Live07 1.17 × 109 70 daha fazla...