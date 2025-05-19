SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AST live
Andre Struempel

AST live

Andre Struempel
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 111%
ICMarketsSC-Live16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 398
Kârla kapanan işlemler:
1 274 (91.13%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (8.87%)
En iyi işlem:
1 252.06 EUR
En kötü işlem:
-812.52 EUR
Brüt kâr:
9 577.93 EUR (8 848 361 pips)
Brüt zarar:
-7 631.72 EUR (11 460 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (123.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 294.50 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
95.44%
Maks. mevduat yükü:
27.20%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
701 (50.14%)
Satış işlemleri:
697 (49.86%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
1.39 EUR
Ortalama kâr:
7.52 EUR
Ortalama zarar:
-61.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-1 153.98 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 153.98 EUR (5)
Aylık büyüme:
11.08%
Yıllık tahmin:
135.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
115.28 EUR
Maksimum:
1 153.98 EUR (33.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.85% (585.04 EUR)
Varlığa göre:
49.40% (1 767.61 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 239
GBPAUD 139
EURAUD 129
EURCAD 125
GBPJPY 121
EURUSD 109
GBPCAD 90
USDCAD 85
AUDUSD 59
XAUUSD 58
USDCHF 56
AUDCAD 49
EURCHF 41
AUDCHF 40
NZDCAD 32
AUDNZD 15
CADCHF 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 651
GBPAUD 160
EURAUD 140
EURCAD 152
GBPJPY 133
EURUSD 187
GBPCAD 105
USDCAD 107
AUDUSD 102
XAUUSD 55
USDCHF 116
AUDCAD 60
EURCHF 86
AUDCHF 87
NZDCAD 39
AUDNZD 17
CADCHF 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -2.6M
GBPAUD 5.8K
EURAUD 5.2K
EURCAD 6.8K
GBPJPY 7K
EURUSD 7K
GBPCAD 2.2K
USDCAD 7.1K
AUDUSD 5.1K
XAUUSD -1.6K
USDCHF 3.8K
AUDCAD 2.3K
EURCHF 4.1K
AUDCHF 3.9K
NZDCAD 2.4K
AUDNZD 1.6K
CADCHF 152
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 252.06 EUR
En kötü işlem: -813 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +123.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 153.98 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 6
SigmaPrimary-Real
0.00 × 4
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.20 × 20
ICMarkets-Live22
0.26 × 93
ICMarketsSC-Live26
0.58 × 156
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 98
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.80 × 61
ICMarketsSC-Live32
0.81 × 475
Pepperstone-Edge02
0.90 × 96
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 183
EightcapLtd-Real-4
0.96 × 25
ICMarketsSC-Live22
0.99 × 836
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
XMTrading-Real 34
1.00 × 2
Pepperstone-Edge07
1.00 × 13
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4
LQD1-Live01
1.00 × 4
ICMarkets-Live24
1.06 × 67
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 1534
ICMarketsSC-Live14
1.15 × 1373
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 109
70 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Only gold and Bitcoin are traded.


İnceleme yok
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.22 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 08:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.17 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 19:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.19 19:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 19:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AST live
Ayda 33 USD
111%
0
0
USD
2.4K
EUR
19
100%
1 398
91%
95%
1.25
1.39
EUR
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.