- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 398
Profit Trade:
1 274 (91.13%)
Loss Trade:
124 (8.87%)
Best Trade:
1 252.06 EUR
Worst Trade:
-812.52 EUR
Profitto lordo:
9 577.93 EUR (8 848 361 pips)
Perdita lorda:
-7 631.72 EUR (11 460 350 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (123.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 294.50 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
95.44%
Massimo carico di deposito:
27.20%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
701 (50.14%)
Short Trade:
697 (49.86%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.39 EUR
Profitto medio:
7.52 EUR
Perdita media:
-61.55 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-1 153.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 153.98 EUR (5)
Crescita mensile:
11.08%
Previsione annuale:
135.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.28 EUR
Massimale:
1 153.98 EUR (33.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.85% (585.04 EUR)
Per equità:
49.40% (1 767.61 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|239
|GBPAUD
|139
|EURAUD
|129
|EURCAD
|125
|GBPJPY
|121
|EURUSD
|109
|GBPCAD
|90
|USDCAD
|85
|AUDUSD
|59
|XAUUSD
|58
|USDCHF
|56
|AUDCAD
|49
|EURCHF
|41
|AUDCHF
|40
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|15
|CADCHF
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|651
|GBPAUD
|160
|EURAUD
|140
|EURCAD
|152
|GBPJPY
|133
|EURUSD
|187
|GBPCAD
|105
|USDCAD
|107
|AUDUSD
|102
|XAUUSD
|55
|USDCHF
|116
|AUDCAD
|60
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|87
|NZDCAD
|39
|AUDNZD
|17
|CADCHF
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-2.6M
|GBPAUD
|5.8K
|EURAUD
|5.2K
|EURCAD
|6.8K
|GBPJPY
|7K
|EURUSD
|7K
|GBPCAD
|2.2K
|USDCAD
|7.1K
|AUDUSD
|5.1K
|XAUUSD
|-1.6K
|USDCHF
|3.8K
|AUDCAD
|2.3K
|EURCHF
|4.1K
|AUDCHF
|3.9K
|NZDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|1.6K
|CADCHF
|152
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 252.06 EUR
Worst Trade: -813 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +123.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 153.98 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 4
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.20 × 20
|
ICMarkets-Live22
|0.26 × 93
|
ICMarketsSC-Live26
|0.58 × 156
|
ICMarketsSC-Live05
|0.60 × 98
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.80 × 61
|
ICMarketsSC-Live32
|0.81 × 475
|
Pepperstone-Edge02
|0.90 × 96
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 183
|
EightcapLtd-Real-4
|0.96 × 25
|
ICMarketsSC-Live22
|0.99 × 836
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|1.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4
|
LQD1-Live01
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|1.06 × 67
|
ICMarketsSC-Live16
|1.14 × 1534
|
ICMarketsSC-Live14
|1.15 × 1373
|
ICMarketsSC-Live07
|1.17 × 109
70 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Only gold and Bitcoin are traded.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
111%
0
0
USD
USD
2.4K
EUR
EUR
19
100%
1 398
91%
95%
1.25
1.39
EUR
EUR
49%
1:500