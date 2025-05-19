SegnaliSezioni
Andre Struempel

AST live

Andre Struempel
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 33 USD al mese
crescita dal 2025 111%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 398
Profit Trade:
1 274 (91.13%)
Loss Trade:
124 (8.87%)
Best Trade:
1 252.06 EUR
Worst Trade:
-812.52 EUR
Profitto lordo:
9 577.93 EUR (8 848 361 pips)
Perdita lorda:
-7 631.72 EUR (11 460 350 pips)
Vincite massime consecutive:
76 (123.27 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 294.50 EUR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
95.44%
Massimo carico di deposito:
27.20%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
67
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.69
Long Trade:
701 (50.14%)
Short Trade:
697 (49.86%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
1.39 EUR
Profitto medio:
7.52 EUR
Perdita media:
-61.55 EUR
Massime perdite consecutive:
5 (-1 153.98 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 153.98 EUR (5)
Crescita mensile:
11.08%
Previsione annuale:
135.31%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
115.28 EUR
Massimale:
1 153.98 EUR (33.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.85% (585.04 EUR)
Per equità:
49.40% (1 767.61 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 239
GBPAUD 139
EURAUD 129
EURCAD 125
GBPJPY 121
EURUSD 109
GBPCAD 90
USDCAD 85
AUDUSD 59
XAUUSD 58
USDCHF 56
AUDCAD 49
EURCHF 41
AUDCHF 40
NZDCAD 32
AUDNZD 15
CADCHF 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 651
GBPAUD 160
EURAUD 140
EURCAD 152
GBPJPY 133
EURUSD 187
GBPCAD 105
USDCAD 107
AUDUSD 102
XAUUSD 55
USDCHF 116
AUDCAD 60
EURCHF 86
AUDCHF 87
NZDCAD 39
AUDNZD 17
CADCHF 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -2.6M
GBPAUD 5.8K
EURAUD 5.2K
EURCAD 6.8K
GBPJPY 7K
EURUSD 7K
GBPCAD 2.2K
USDCAD 7.1K
AUDUSD 5.1K
XAUUSD -1.6K
USDCHF 3.8K
AUDCAD 2.3K
EURCHF 4.1K
AUDCHF 3.9K
NZDCAD 2.4K
AUDNZD 1.6K
CADCHF 152
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 252.06 EUR
Worst Trade: -813 EUR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +123.27 EUR
Massima perdita consecutiva: -1 153.98 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 6
SigmaPrimary-Real
0.00 × 4
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.20 × 20
ICMarkets-Live22
0.26 × 93
ICMarketsSC-Live26
0.58 × 156
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 98
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.80 × 61
ICMarketsSC-Live32
0.81 × 475
Pepperstone-Edge02
0.90 × 96
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 183
EightcapLtd-Real-4
0.96 × 25
ICMarketsSC-Live22
0.99 × 836
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
XMTrading-Real 34
1.00 × 2
Pepperstone-Edge07
1.00 × 13
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4
LQD1-Live01
1.00 × 4
ICMarkets-Live24
1.06 × 67
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 1534
ICMarketsSC-Live14
1.15 × 1373
ICMarketsSC-Live07
1.17 × 109
70 più
Only gold and Bitcoin are traded.


Non ci sono recensioni
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.22 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 08:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.17 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 19:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.19 19:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 19:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
