Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07 0.00 × 6 VantageInternational-Live 18 0.00 × 1 SigmaPrimary-Real 0.00 × 4 GoMarkets-Real 1 0.00 × 2 OxSecurities-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live09 0.20 × 20 ICMarkets-Live22 0.26 × 93 ICMarketsSC-Live26 0.58 × 156 ICMarketsSC-Live05 0.59 × 98 ValutradesSeychelles-Real-HK 0.80 × 61 ICMarketsSC-Live32 0.81 × 475 Pepperstone-Edge02 0.90 × 96 ICMarketsSC-Live23 0.90 × 183 EightcapLtd-Real-4 0.96 × 25 ICMarketsSC-Live22 0.99 × 836 Pepperstone-Edge07 1.00 × 13 ICMarketsSC-Live25 1.00 × 4 XMTrading-Real 34 1.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 1.00 × 1 LQD1-Live01 1.00 × 4 ICMarkets-Live24 1.06 × 67 ICMarketsSC-Live16 1.14 × 1534 ICMarketsSC-Live14 1.15 × 1373 70 plus...