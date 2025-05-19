SignauxSections
Andre Struempel

AST live

Andre Struempel
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 111%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 398
Bénéfice trades:
1 274 (91.13%)
Perte trades:
124 (8.87%)
Meilleure transaction:
1 252.06 EUR
Pire transaction:
-812.52 EUR
Bénéfice brut:
9 577.93 EUR (8 848 361 pips)
Perte brute:
-7 631.72 EUR (11 460 350 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (123.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 294.50 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
95.44%
Charge de dépôt maximale:
27.20%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
701 (50.14%)
Courts trades:
697 (49.86%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.39 EUR
Bénéfice moyen:
7.52 EUR
Perte moyenne:
-61.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 153.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 153.98 EUR (5)
Croissance mensuelle:
11.08%
Prévision annuelle:
135.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
115.28 EUR
Maximal:
1 153.98 EUR (33.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.85% (585.04 EUR)
Par fonds propres:
49.40% (1 767.61 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 239
GBPAUD 139
EURAUD 129
EURCAD 125
GBPJPY 121
EURUSD 109
GBPCAD 90
USDCAD 85
AUDUSD 59
XAUUSD 58
USDCHF 56
AUDCAD 49
EURCHF 41
AUDCHF 40
NZDCAD 32
AUDNZD 15
CADCHF 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 651
GBPAUD 160
EURAUD 140
EURCAD 152
GBPJPY 133
EURUSD 187
GBPCAD 105
USDCAD 107
AUDUSD 102
XAUUSD 55
USDCHF 116
AUDCAD 60
EURCHF 86
AUDCHF 87
NZDCAD 39
AUDNZD 17
CADCHF 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -2.6M
GBPAUD 5.8K
EURAUD 5.2K
EURCAD 6.8K
GBPJPY 7K
EURUSD 7K
GBPCAD 2.2K
USDCAD 7.1K
AUDUSD 5.1K
XAUUSD -1.6K
USDCHF 3.8K
AUDCAD 2.3K
EURCHF 4.1K
AUDCHF 3.9K
NZDCAD 2.4K
AUDNZD 1.6K
CADCHF 152
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 252.06 EUR
Pire transaction: -813 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +123.27 EUR
Perte consécutive maximale: -1 153.98 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 6
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
SigmaPrimary-Real
0.00 × 4
GoMarkets-Real 1
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.20 × 20
ICMarkets-Live22
0.26 × 93
ICMarketsSC-Live26
0.58 × 156
ICMarketsSC-Live05
0.59 × 98
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.80 × 61
ICMarketsSC-Live32
0.81 × 475
Pepperstone-Edge02
0.90 × 96
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 183
EightcapLtd-Real-4
0.96 × 25
ICMarketsSC-Live22
0.99 × 836
Pepperstone-Edge07
1.00 × 13
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4
XMTrading-Real 34
1.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
LQD1-Live01
1.00 × 4
ICMarkets-Live24
1.06 × 67
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 1534
ICMarketsSC-Live14
1.15 × 1373
70 plus...
Only gold and Bitcoin are traded.


Aucun avis
2025.07.30 19:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.22 09:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 08:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 04:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.19 09:33
No swaps are charged
2025.06.17 21:14
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 07:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 06:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 05:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 19:08
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.19 19:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.19 19:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AST live
33 USD par mois
111%
0
0
USD
2.4K
EUR
19
100%
1 398
91%
95%
1.25
1.39
EUR
49%
1:500
Copier

