- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 398
Bénéfice trades:
1 274 (91.13%)
Perte trades:
124 (8.87%)
Meilleure transaction:
1 252.06 EUR
Pire transaction:
-812.52 EUR
Bénéfice brut:
9 577.93 EUR (8 848 361 pips)
Perte brute:
-7 631.72 EUR (11 460 350 pips)
Gains consécutifs maximales:
76 (123.27 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 294.50 EUR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
95.44%
Charge de dépôt maximale:
27.20%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
701 (50.14%)
Courts trades:
697 (49.86%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
1.39 EUR
Bénéfice moyen:
7.52 EUR
Perte moyenne:
-61.55 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 153.98 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 153.98 EUR (5)
Croissance mensuelle:
11.08%
Prévision annuelle:
135.31%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
115.28 EUR
Maximal:
1 153.98 EUR (33.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.85% (585.04 EUR)
Par fonds propres:
49.40% (1 767.61 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|239
|GBPAUD
|139
|EURAUD
|129
|EURCAD
|125
|GBPJPY
|121
|EURUSD
|109
|GBPCAD
|90
|USDCAD
|85
|AUDUSD
|59
|XAUUSD
|58
|USDCHF
|56
|AUDCAD
|49
|EURCHF
|41
|AUDCHF
|40
|NZDCAD
|32
|AUDNZD
|15
|CADCHF
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|651
|GBPAUD
|160
|EURAUD
|140
|EURCAD
|152
|GBPJPY
|133
|EURUSD
|187
|GBPCAD
|105
|USDCAD
|107
|AUDUSD
|102
|XAUUSD
|55
|USDCHF
|116
|AUDCAD
|60
|EURCHF
|86
|AUDCHF
|87
|NZDCAD
|39
|AUDNZD
|17
|CADCHF
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-2.6M
|GBPAUD
|5.8K
|EURAUD
|5.2K
|EURCAD
|6.8K
|GBPJPY
|7K
|EURUSD
|7K
|GBPCAD
|2.2K
|USDCAD
|7.1K
|AUDUSD
|5.1K
|XAUUSD
|-1.6K
|USDCHF
|3.8K
|AUDCAD
|2.3K
|EURCHF
|4.1K
|AUDCHF
|3.9K
|NZDCAD
|2.4K
|AUDNZD
|1.6K
|CADCHF
|152
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 252.06 EUR
Pire transaction: -813 EUR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +123.27 EUR
Perte consécutive maximale: -1 153.98 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 4
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.20 × 20
|
ICMarkets-Live22
|0.26 × 93
|
ICMarketsSC-Live26
|0.58 × 156
|
ICMarketsSC-Live05
|0.59 × 98
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.80 × 61
|
ICMarketsSC-Live32
|0.81 × 475
|
Pepperstone-Edge02
|0.90 × 96
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 183
|
EightcapLtd-Real-4
|0.96 × 25
|
ICMarketsSC-Live22
|0.99 × 836
|
Pepperstone-Edge07
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live25
|1.00 × 4
|
XMTrading-Real 34
|1.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
LQD1-Live01
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|1.06 × 67
|
ICMarketsSC-Live16
|1.14 × 1534
|
ICMarketsSC-Live14
|1.15 × 1373
Only gold and Bitcoin are traded.
Aucun avis
