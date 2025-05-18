SinyallerBölümler
Market Selection
Dedy Syahputra

Market Selection

Dedy Syahputra
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 91%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 456
Kârla kapanan işlemler:
978 (67.17%)
Zararla kapanan işlemler:
478 (32.83%)
En iyi işlem:
15.87 USD
En kötü işlem:
-14.88 USD
Brüt kâr:
2 105.76 USD (263 429 pips)
Brüt zarar:
-1 096.50 USD (138 078 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (75.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.53 USD (17)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
98.77%
Maks. mevduat yükü:
15.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
15.27
Alış işlemleri:
542 (37.23%)
Satış işlemleri:
914 (62.77%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
2.15 USD
Ortalama zarar:
-2.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-66.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.11 USD (11)
Aylık büyüme:
10.57%
Yıllık tahmin:
128.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
66.11 USD (2.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (66.11 USD)
Varlığa göre:
53.08% (969.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 300
GBPUSD 157
NZDCAD 151
EURUSD 125
AUDUSD 112
EURCAD 106
GBPAUD 91
NZDUSD 88
NZDJPY 72
USDJPY 72
CHFJPY 54
EURGBP 44
GBPCAD 40
AUDNZD 29
CADJPY 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 137
GBPUSD 124
NZDCAD 67
EURUSD 124
AUDUSD 88
EURCAD 104
GBPAUD 55
NZDUSD 49
NZDJPY 58
USDJPY 44
CHFJPY 41
EURGBP 57
GBPCAD 33
AUDNZD 20
CADJPY 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 21K
GBPUSD 12K
NZDCAD 9.2K
EURUSD 12K
AUDUSD 8.7K
EURCAD 14K
GBPAUD 8.5K
NZDUSD 4.9K
NZDJPY 8.5K
USDJPY 6.5K
CHFJPY 6K
EURGBP 4.3K
GBPCAD 4.6K
AUDNZD 3.3K
CADJPY 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.87 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +75.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CedarLLC-Real2
0.00 × 25
FPMarkets-Live4
0.00 × 3
EBCGroup-Live
0.00 × 31
EverestCM-Platform
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 57
CFI1-Real
0.00 × 119
RoboForex-ECN-3
0.00 × 69
IndigoDMA-Live
0.00 × 2
JAFX-Real
0.00 × 19
DIS-Real-01
0.00 × 16
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
TriumphFX-live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
Exness-Real15
0.00 × 113
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 35
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 2
GoTLimited-Live
0.00 × 7
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 3
FxBrew-Live
0.00 × 4
TitanFX-Demo01
0.00 × 122
Trade Multipair Currency with Stochastic Signal
Start Balance : 1.000 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
