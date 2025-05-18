- Büyüme
İşlemler:
1 456
Kârla kapanan işlemler:
978 (67.17%)
Zararla kapanan işlemler:
478 (32.83%)
En iyi işlem:
15.87 USD
En kötü işlem:
-14.88 USD
Brüt kâr:
2 105.76 USD (263 429 pips)
Brüt zarar:
-1 096.50 USD (138 078 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (75.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.53 USD (17)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
98.77%
Maks. mevduat yükü:
15.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
15.27
Alış işlemleri:
542 (37.23%)
Satış işlemleri:
914 (62.77%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
2.15 USD
Ortalama zarar:
-2.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-66.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.11 USD (11)
Aylık büyüme:
10.57%
Yıllık tahmin:
128.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
66.11 USD (2.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (66.11 USD)
Varlığa göre:
53.08% (969.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|300
|GBPUSD
|157
|NZDCAD
|151
|EURUSD
|125
|AUDUSD
|112
|EURCAD
|106
|GBPAUD
|91
|NZDUSD
|88
|NZDJPY
|72
|USDJPY
|72
|CHFJPY
|54
|EURGBP
|44
|GBPCAD
|40
|AUDNZD
|29
|CADJPY
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|137
|GBPUSD
|124
|NZDCAD
|67
|EURUSD
|124
|AUDUSD
|88
|EURCAD
|104
|GBPAUD
|55
|NZDUSD
|49
|NZDJPY
|58
|USDJPY
|44
|CHFJPY
|41
|EURGBP
|57
|GBPCAD
|33
|AUDNZD
|20
|CADJPY
|7
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|21K
|GBPUSD
|12K
|NZDCAD
|9.2K
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|8.7K
|EURCAD
|14K
|GBPAUD
|8.5K
|NZDUSD
|4.9K
|NZDJPY
|8.5K
|USDJPY
|6.5K
|CHFJPY
|6K
|EURGBP
|4.3K
|GBPCAD
|4.6K
|AUDNZD
|3.3K
|CADJPY
|1K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.87 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +75.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 25
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 31
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 57
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 69
|
IndigoDMA-Live
|0.00 × 2
|
JAFX-Real
|0.00 × 19
|
DIS-Real-01
|0.00 × 16
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
Exness-Real15
|0.00 × 113
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 35
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 2
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 3
|
FxBrew-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 122
Trade Multipair Currency with Stochastic Signal
Start Balance : 1.000 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
İnceleme yok