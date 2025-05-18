Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CedarLLC-Real2 0.00 × 25 FPMarkets-Live4 0.00 × 3 EBCGroup-Live 0.00 × 31 EverestCM-Platform 0.00 × 1 TitanFX-06 0.00 × 57 CFI1-Real 0.00 × 119 RoboForex-ECN-3 0.00 × 69 IndigoDMA-Live 0.00 × 2 JAFX-Real 0.00 × 19 DIS-Real-01 0.00 × 16 SVSMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real25 0.00 × 20 TriumphFX-live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 5 0.00 × 8 Exness-Real15 0.00 × 113 LQDLLC-Live01 0.00 × 1 Hankotrade-Live 0.00 × 35 EGlobalTrade-Cent5 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 2 CityIndexSG-Live 107 0.00 × 2 GoTLimited-Live 0.00 × 7 AtlanticPearl-Live 1 0.00 × 80 FOREX.comGlobalCN-Live 126 0.00 × 3 FxBrew-Live 0.00 × 4 TitanFX-Demo01 0.00 × 122 1016 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya