SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Market Selection
Dedy Syahputra

Market Selection

Dedy Syahputra
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 91%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 453
Bénéfice trades:
976 (67.17%)
Perte trades:
477 (32.83%)
Meilleure transaction:
15.87 USD
Pire transaction:
-14.88 USD
Bénéfice brut:
2 101.45 USD (262 829 pips)
Perte brute:
-1 094.34 USD (137 778 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (75.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.53 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
98.77%
Charge de dépôt maximale:
14.75%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
78
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
15.23
Longs trades:
539 (37.10%)
Courts trades:
914 (62.90%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
0.69 USD
Bénéfice moyen:
2.15 USD
Perte moyenne:
-2.29 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-66.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-66.11 USD (11)
Croissance mensuelle:
11.54%
Prévision annuelle:
139.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
66.11 USD (2.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.05% (66.11 USD)
Par fonds propres:
53.08% (969.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURAUD 300
GBPUSD 157
NZDCAD 151
EURUSD 125
AUDUSD 112
EURCAD 103
GBPAUD 91
NZDUSD 88
NZDJPY 72
USDJPY 72
CHFJPY 54
EURGBP 44
GBPCAD 40
AUDNZD 29
CADJPY 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURAUD 137
GBPUSD 124
NZDCAD 67
EURUSD 124
AUDUSD 88
EURCAD 102
GBPAUD 55
NZDUSD 49
NZDJPY 58
USDJPY 44
CHFJPY 41
EURGBP 57
GBPCAD 33
AUDNZD 20
CADJPY 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURAUD 21K
GBPUSD 12K
NZDCAD 9.2K
EURUSD 12K
AUDUSD 8.7K
EURCAD 14K
GBPAUD 8.5K
NZDUSD 4.9K
NZDJPY 8.5K
USDJPY 6.5K
CHFJPY 6K
EURGBP 4.3K
GBPCAD 4.6K
AUDNZD 3.3K
CADJPY 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.87 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +75.53 USD
Perte consécutive maximale: -66.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

IronFXBM-Real10
0.00 × 16
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 2
Swissinv24-Main
0.00 × 2
GrintaInvest-Real
0.00 × 7
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 5
IronFXBM-Real4
0.00 × 15
PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL3
0.00 × 7
XMUK-Real 6
0.00 × 44
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 16
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
RistonCapital-Real
0.00 × 4
SkillingLimited-Live
0.00 × 7
VitalMarkets-Live
0.00 × 8
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 11
FSMSmart-Primary
0.00 × 9
MocazFinancial-Live
0.00 × 4
BullSphereLimited-Live-UK-3
0.00 × 1
AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
itexsys-Platform
0.00 × 8
360Capital-Real
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 9
1016 plus...
Trade Multipair Currency with Stochastic Signal
Start Balance : 1.000 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
Aucun avis
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 06:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
