SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Market Selection
Dedy Syahputra

Market Selection

Dedy Syahputra
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 91%
Weltrade-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 456
Profit Trade:
978 (67.17%)
Loss Trade:
478 (32.83%)
Best Trade:
15.87 USD
Worst Trade:
-14.88 USD
Profitto lordo:
2 105.76 USD (263 429 pips)
Perdita lorda:
-1 096.50 USD (138 078 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (75.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.53 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
98.77%
Massimo carico di deposito:
15.33%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
15.27
Long Trade:
542 (37.23%)
Short Trade:
914 (62.77%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
2.15 USD
Perdita media:
-2.29 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-66.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.11 USD (11)
Crescita mensile:
11.67%
Previsione annuale:
141.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
66.11 USD (2.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (66.11 USD)
Per equità:
53.08% (969.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 300
GBPUSD 157
NZDCAD 151
EURUSD 125
AUDUSD 112
EURCAD 106
GBPAUD 91
NZDUSD 88
NZDJPY 72
USDJPY 72
CHFJPY 54
EURGBP 44
GBPCAD 40
AUDNZD 29
CADJPY 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 137
GBPUSD 124
NZDCAD 67
EURUSD 124
AUDUSD 88
EURCAD 104
GBPAUD 55
NZDUSD 49
NZDJPY 58
USDJPY 44
CHFJPY 41
EURGBP 57
GBPCAD 33
AUDNZD 20
CADJPY 7
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 21K
GBPUSD 12K
NZDCAD 9.2K
EURUSD 12K
AUDUSD 8.7K
EURCAD 14K
GBPAUD 8.5K
NZDUSD 4.9K
NZDJPY 8.5K
USDJPY 6.5K
CHFJPY 6K
EURGBP 4.3K
GBPCAD 4.6K
AUDNZD 3.3K
CADJPY 1K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.87 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +75.53 USD
Massima perdita consecutiva: -66.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CedarLLC-Real2
0.00 × 25
FPMarkets-Live4
0.00 × 3
EBCGroup-Live
0.00 × 31
EverestCM-Platform
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 57
CFI1-Real
0.00 × 119
RoboForex-ECN-3
0.00 × 69
IndigoDMA-Live
0.00 × 2
JAFX-Real
0.00 × 19
DIS-Real-01
0.00 × 16
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 20
TriumphFX-live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 5
0.00 × 8
Exness-Real15
0.00 × 113
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 35
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
CityIndexSG-Live 107
0.00 × 2
GoTLimited-Live
0.00 × 7
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 80
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 3
FxBrew-Live
0.00 × 4
TitanFX-Demo01
0.00 × 122
1016 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trade Multipair Currency with Stochastic Signal
Start Balance : 1.000 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
Non ci sono recensioni
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 21:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 19:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 18:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 14:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 21:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 06:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 08:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.28 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati