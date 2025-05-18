- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 456
Profit Trade:
978 (67.17%)
Loss Trade:
478 (32.83%)
Best Trade:
15.87 USD
Worst Trade:
-14.88 USD
Profitto lordo:
2 105.76 USD (263 429 pips)
Perdita lorda:
-1 096.50 USD (138 078 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (75.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
75.53 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
98.77%
Massimo carico di deposito:
15.33%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
15.27
Long Trade:
542 (37.23%)
Short Trade:
914 (62.77%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
0.69 USD
Profitto medio:
2.15 USD
Perdita media:
-2.29 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-66.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-66.11 USD (11)
Crescita mensile:
11.67%
Previsione annuale:
141.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
66.11 USD (2.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (66.11 USD)
Per equità:
53.08% (969.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|300
|GBPUSD
|157
|NZDCAD
|151
|EURUSD
|125
|AUDUSD
|112
|EURCAD
|106
|GBPAUD
|91
|NZDUSD
|88
|NZDJPY
|72
|USDJPY
|72
|CHFJPY
|54
|EURGBP
|44
|GBPCAD
|40
|AUDNZD
|29
|CADJPY
|15
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|137
|GBPUSD
|124
|NZDCAD
|67
|EURUSD
|124
|AUDUSD
|88
|EURCAD
|104
|GBPAUD
|55
|NZDUSD
|49
|NZDJPY
|58
|USDJPY
|44
|CHFJPY
|41
|EURGBP
|57
|GBPCAD
|33
|AUDNZD
|20
|CADJPY
|7
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|21K
|GBPUSD
|12K
|NZDCAD
|9.2K
|EURUSD
|12K
|AUDUSD
|8.7K
|EURCAD
|14K
|GBPAUD
|8.5K
|NZDUSD
|4.9K
|NZDJPY
|8.5K
|USDJPY
|6.5K
|CHFJPY
|6K
|EURGBP
|4.3K
|GBPCAD
|4.6K
|AUDNZD
|3.3K
|CADJPY
|1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.87 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +75.53 USD
Massima perdita consecutiva: -66.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 25
|
FPMarkets-Live4
|0.00 × 3
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 31
|
EverestCM-Platform
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 57
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 69
|
IndigoDMA-Live
|0.00 × 2
|
JAFX-Real
|0.00 × 19
|
DIS-Real-01
|0.00 × 16
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 20
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 8
|
Exness-Real15
|0.00 × 113
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 35
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
CityIndexSG-Live 107
|0.00 × 2
|
GoTLimited-Live
|0.00 × 7
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 80
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 3
|
FxBrew-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 122
Trade Multipair Currency with Stochastic Signal
Start Balance : 1.000 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
