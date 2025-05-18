- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
146 (65.47%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (34.53%)
En iyi işlem:
15.69 USD
En kötü işlem:
-14.88 USD
Brüt kâr:
383.30 USD (56 979 pips)
Brüt zarar:
-240.64 USD (35 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.81 USD (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
79.20%
Maks. mevduat yükü:
15.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
71 (31.84%)
Satış işlemleri:
152 (68.16%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-3.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-47.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.45 USD (5)
Aylık büyüme:
4.76%
Yıllık tahmin:
57.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47.45 USD (7.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.25% (47.45 USD)
Varlığa göre:
50.56% (304.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|96
|USDJPY
|73
|CHFJPY
|54
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|56
|USDJPY
|46
|CHFJPY
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|8.5K
|USDJPY
|6.7K
|CHFJPY
|5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.69 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +16.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-ECN-Live
|0.00 × 4
|
GemTrade-Live2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live3
|0.00 × 2
|
TitanFX-04
|0.00 × 34
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 41
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 63
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 38
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 116
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 4
|
JustForex-Demo
|0.00 × 1
|
JMFinancial2-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 128
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 27
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 18
|
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
|
GemTrade3-Live3
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 59
|
Exness-Real8
|0.00 × 10
|
XMGlobal-Real 3
|0.00 × 35
|
XMTrading-Real 47
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 16
Trade with Pair CHFJPY, USDJPY and GBPAUD
Start Balance : 500 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
İnceleme yok
