Sinyaller / MetaTrader 4 / Safe Trade
Dedy Syahputra

Safe Trade

Dedy Syahputra
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
223
Kârla kapanan işlemler:
146 (65.47%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (34.53%)
En iyi işlem:
15.69 USD
En kötü işlem:
-14.88 USD
Brüt kâr:
383.30 USD (56 979 pips)
Brüt zarar:
-240.64 USD (35 789 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (16.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.81 USD (5)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
79.20%
Maks. mevduat yükü:
15.57%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.01
Alış işlemleri:
71 (31.84%)
Satış işlemleri:
152 (68.16%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-3.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-47.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.45 USD (5)
Aylık büyüme:
4.76%
Yıllık tahmin:
57.75%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
47.45 USD (7.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.25% (47.45 USD)
Varlığa göre:
50.56% (304.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 96
USDJPY 73
CHFJPY 54
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 56
USDJPY 46
CHFJPY 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 8.5K
USDJPY 6.7K
CHFJPY 5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.69 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +16.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-ECN-Live
0.00 × 4
GemTrade-Live2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live3
0.00 × 2
TitanFX-04
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 41
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 63
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 38
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 116
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
JustForex-Demo
0.00 × 1
JMFinancial2-Live
0.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 128
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 27
PureMGlobal-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 18
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
GemTrade3-Live3
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 59
Exness-Real8
0.00 × 10
XMGlobal-Real 3
0.00 × 35
XMTrading-Real 47
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 16
499 daha fazla...
Trade with Pair CHFJPY, USDJPY and GBPAUD
Start Balance : 500 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
İnceleme yok
2025.08.20 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 17:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 04:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.14 00:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 03:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.