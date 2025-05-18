SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Safe Trade
Dedy Syahputra

Safe Trade

Dedy Syahputra
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
223
Bénéfice trades:
146 (65.47%)
Perte trades:
77 (34.53%)
Meilleure transaction:
15.69 USD
Pire transaction:
-14.88 USD
Bénéfice brut:
383.30 USD (56 979 pips)
Perte brute:
-240.64 USD (35 789 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (16.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
50.81 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
79.20%
Charge de dépôt maximale:
15.57%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.01
Longs trades:
71 (31.84%)
Courts trades:
152 (68.16%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
2.63 USD
Perte moyenne:
-3.13 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-47.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-47.45 USD (5)
Croissance mensuelle:
5.26%
Prévision annuelle:
63.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
47.45 USD (7.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.25% (47.45 USD)
Par fonds propres:
50.56% (304.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 96
USDJPY 73
CHFJPY 54
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 56
USDJPY 46
CHFJPY 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 8.5K
USDJPY 6.7K
CHFJPY 5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.69 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +16.60 USD
Perte consécutive maximale: -47.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-ECN-Live
0.00 × 4
GemTrade-Live2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live3
0.00 × 2
TitanFX-04
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 41
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 63
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 38
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 116
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
JustForex-Demo
0.00 × 1
JMFinancial2-Live
0.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 128
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 27
PureMGlobal-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 18
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
GemTrade3-Live3
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 38
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 59
Exness-Real8
0.00 × 10
XMGlobal-Real 3
0.00 × 35
XMTrading-Real 47
0.00 × 2
TTCM-Live3
0.00 × 16
499 plus...
Trade with Pair CHFJPY, USDJPY and GBPAUD
Start Balance : 500 USD
Start Lot : 0.01
Start Date : 19 Mei 2025
Aucun avis
2025.08.20 16:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 12:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 09:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 08:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 17:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 04:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.14 00:48
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 05:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 03:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 12:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Safe Trade
30 USD par mois
29%
0
0
USD
643
USD
19
100%
223
65%
79%
1.59
0.64
USD
51%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.