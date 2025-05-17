- Büyüme
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
141 (80.11%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (19.89%)
En iyi işlem:
36.29 USD
En kötü işlem:
-27.95 USD
Brüt kâr:
230.72 USD (4 863 pips)
Brüt zarar:
-149.31 USD (2 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (3.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.02 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
18.79%
Maks. mevduat yükü:
21.41%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
141 (80.11%)
Satış işlemleri:
35 (19.89%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-38.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.36 USD (2)
Aylık büyüme:
4.90%
Yıllık tahmin:
60.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.41 USD
Maksimum:
38.36 USD (28.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.04% (38.36 USD)
Varlığa göre:
47.56% (300.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|95
|EURUSD
|81
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|52
|EURUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|1.7K
|EURUSD
|554
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.29 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|0.14 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.89 × 588
|
EagleFX-Live
|1.50 × 4
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Varchev-Real
|2.13 × 16
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
Thank you for choosing my signal.
This signal does not require high deposits and is suitable for copying with smaller accounts.
the signal contains elements of the martingale strategy
Recommendations
- Recommended pairs: EURUSD and USDCAD
Warning - past profits are not a guarantee of future profits.
Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!
İnceleme yok
