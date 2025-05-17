SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JS LifePath FX MG01
Jan Stancel

JS LifePath FX MG01

Jan Stancel
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
176
Kârla kapanan işlemler:
141 (80.11%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (19.89%)
En iyi işlem:
36.29 USD
En kötü işlem:
-27.95 USD
Brüt kâr:
230.72 USD (4 863 pips)
Brüt zarar:
-149.31 USD (2 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (3.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.02 USD (2)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
18.79%
Maks. mevduat yükü:
21.41%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.12
Alış işlemleri:
141 (80.11%)
Satış işlemleri:
35 (19.89%)
Kâr faktörü:
1.55
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-4.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-38.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.36 USD (2)
Aylık büyüme:
4.90%
Yıllık tahmin:
60.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.41 USD
Maksimum:
38.36 USD (28.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.04% (38.36 USD)
Varlığa göre:
47.56% (300.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 95
EURUSD 81
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 52
EURUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 1.7K
EURUSD 554
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.29 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.14 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.89 × 588
EagleFX-Live
1.50 × 4
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Varchev-Real
2.13 × 16
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
Thank you for choosing my signal.

This signal does not require high deposits and is suitable for copying with smaller accounts.

the signal contains elements of the martingale strategy


Recommendations

  • Recommended pairs: EURUSD and USDCAD 

Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JS LifePath FX MG01
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
481
USD
19
100%
176
80%
19%
1.54
0.46
USD
48%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.