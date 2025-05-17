SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / JS LifePath FX MG01
Jan Stancel

JS LifePath FX MG01

Jan Stancel
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
141 (80.11%)
Loss Trade:
35 (19.89%)
Best Trade:
36.29 USD
Worst Trade:
-27.95 USD
Profitto lordo:
230.72 USD (4 863 pips)
Perdita lorda:
-149.31 USD (2 727 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (3.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.02 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
18.79%
Massimo carico di deposito:
21.41%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
141 (80.11%)
Short Trade:
35 (19.89%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-38.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.36 USD (2)
Crescita mensile:
4.90%
Previsione annuale:
60.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.41 USD
Massimale:
38.36 USD (28.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.04% (38.36 USD)
Per equità:
47.56% (300.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 95
EURUSD 81
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD 52
EURUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD 1.7K
EURUSD 554
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +36.29 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.13 USD
Massima perdita consecutiva: -38.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.14 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.89 × 588
EagleFX-Live
1.50 × 4
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Varchev-Real
2.13 × 16
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Thank you for choosing my signal.

This signal does not require high deposits and is suitable for copying with smaller accounts.

the signal contains elements of the martingale strategy


Recommendations

  • Recommended pairs: EURUSD and USDCAD 

Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


Non ci sono recensioni
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 05:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 03:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 08:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 00:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JS LifePath FX MG01
30USD al mese
18%
0
0
USD
481
USD
19
100%
176
80%
19%
1.54
0.46
USD
48%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.