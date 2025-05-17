- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
176
Profit Trade:
141 (80.11%)
Loss Trade:
35 (19.89%)
Best Trade:
36.29 USD
Worst Trade:
-27.95 USD
Profitto lordo:
230.72 USD (4 863 pips)
Perdita lorda:
-149.31 USD (2 727 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (3.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
47.02 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
18.79%
Massimo carico di deposito:
21.41%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.12
Long Trade:
141 (80.11%)
Short Trade:
35 (19.89%)
Fattore di profitto:
1.55
Profitto previsto:
0.46 USD
Profitto medio:
1.64 USD
Perdita media:
-4.27 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-38.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-38.36 USD (2)
Crescita mensile:
4.90%
Previsione annuale:
60.42%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.41 USD
Massimale:
38.36 USD (28.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.04% (38.36 USD)
Per equità:
47.56% (300.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|95
|EURUSD
|81
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|52
|EURUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|1.7K
|EURUSD
|554
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.29 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +3.13 USD
Massima perdita consecutiva: -38.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|0.14 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.89 × 588
|
EagleFX-Live
|1.50 × 4
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Varchev-Real
|2.13 × 16
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
Thank you for choosing my signal.
This signal does not require high deposits and is suitable for copying with smaller accounts.
the signal contains elements of the martingale strategy
Recommendations
- Recommended pairs: EURUSD and USDCAD
Warning - past profits are not a guarantee of future profits.
Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
481
USD
USD
19
100%
176
80%
19%
1.54
0.46
USD
USD
48%
1:500