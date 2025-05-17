- Croissance
Trades:
176
Bénéfice trades:
141 (80.11%)
Perte trades:
35 (19.89%)
Meilleure transaction:
36.29 USD
Pire transaction:
-27.95 USD
Bénéfice brut:
230.72 USD (4 863 pips)
Perte brute:
-149.31 USD (2 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (3.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.02 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
18.79%
Charge de dépôt maximale:
21.41%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.12
Longs trades:
141 (80.11%)
Courts trades:
35 (19.89%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
1.64 USD
Perte moyenne:
-4.27 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-38.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.36 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.90%
Prévision annuelle:
60.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.41 USD
Maximal:
38.36 USD (28.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.04% (38.36 USD)
Par fonds propres:
47.56% (300.20 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDCAD
|95
|EURUSD
|81
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDCAD
|52
|EURUSD
|29
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDCAD
|1.7K
|EURUSD
|554
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +36.29 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3.13 USD
Perte consécutive maximale: -38.36 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|0.14 × 7
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.89 × 588
|
EagleFX-Live
|1.50 × 4
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Varchev-Real
|2.13 × 16
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
Thank you for choosing my signal.
This signal does not require high deposits and is suitable for copying with smaller accounts.
the signal contains elements of the martingale strategy
Recommendations
- Recommended pairs: EURUSD and USDCAD
Warning - past profits are not a guarantee of future profits.
Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!
