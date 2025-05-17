SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / JS LifePath FX MG01
Jan Stancel

JS LifePath FX MG01

Jan Stancel
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
176
Bénéfice trades:
141 (80.11%)
Perte trades:
35 (19.89%)
Meilleure transaction:
36.29 USD
Pire transaction:
-27.95 USD
Bénéfice brut:
230.72 USD (4 863 pips)
Perte brute:
-149.31 USD (2 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (3.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
47.02 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
18.79%
Charge de dépôt maximale:
21.41%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.12
Longs trades:
141 (80.11%)
Courts trades:
35 (19.89%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
0.46 USD
Bénéfice moyen:
1.64 USD
Perte moyenne:
-4.27 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-38.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.36 USD (2)
Croissance mensuelle:
4.90%
Prévision annuelle:
60.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.41 USD
Maximal:
38.36 USD (28.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.04% (38.36 USD)
Par fonds propres:
47.56% (300.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCAD 95
EURUSD 81
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCAD 52
EURUSD 29
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCAD 1.7K
EURUSD 554
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.29 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +3.13 USD
Perte consécutive maximale: -38.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.14 × 7
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.89 × 588
EagleFX-Live
1.50 × 4
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Varchev-Real
2.13 × 16
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
Thank you for choosing my signal.

This signal does not require high deposits and is suitable for copying with smaller accounts.

the signal contains elements of the martingale strategy


Recommendations

  • Recommended pairs: EURUSD and USDCAD 

Warning - past profits are not a guarantee of future profits.

Forex trading is high risk and don't risk money you can't afford to lose!!!


Aucun avis
2025.08.05 08:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 05:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 03:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 02:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.27 21:06
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 09:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 01:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 21:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 16:34
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 08:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 01:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 00:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 23:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
