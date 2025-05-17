- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
113 (36.56%)
Zararla kapanan işlemler:
196 (63.43%)
En iyi işlem:
269.04 USD
En kötü işlem:
-137.83 USD
Brüt kâr:
5 665.57 USD (140 011 pips)
Brüt zarar:
-6 611.69 USD (140 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (257.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.04 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
37.54%
Maks. mevduat yükü:
66.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
181 (58.58%)
Satış işlemleri:
128 (41.42%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-3.06 USD
Ortalama kâr:
50.14 USD
Ortalama zarar:
-33.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-173.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-556.25 USD (9)
Aylık büyüme:
-64.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
990.81 USD
Maksimum:
1 615.54 USD (79.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.47% (1 615.54 USD)
Varlığa göre:
6.95% (95.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|GBPJPY
|49
|AUDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|GCZ25
|3
|EURGBP
|2
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|USDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURCAD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-619
|GBPJPY
|-87
|AUDCAD
|16
|GBPNZD
|-57
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|-29
|EURUSD
|-40
|GCZ25
|-17
|EURGBP
|-61
|EURAUD
|-42
|AUDCHF
|20
|NZDCAD
|26
|USDCHF
|-13
|NZDCHF
|-24
|GBPUSD
|31
|USDCAD
|-21
|GBPAUD
|-16
|EURCAD
|-18
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-854
|GBPJPY
|4K
|AUDCAD
|439
|GBPNZD
|-2.2K
|AUDUSD
|241
|USDJPY
|-800
|EURUSD
|-792
|GCZ25
|1K
|EURGBP
|-238
|EURAUD
|-875
|AUDCHF
|123
|NZDCAD
|280
|USDCHF
|-514
|NZDCHF
|-113
|GBPUSD
|775
|USDCAD
|-252
|GBPAUD
|-341
|EURCAD
|-304
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +269.04 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +257.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.09 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live07
|0.00 × 10
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 4
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 3
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 10
ICMarkets-Live22
|0.41 × 227
ICMarketsSC-Live26
|0.47 × 252
LQD1-Live01
|0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 157
ICMarketsSC-Live32
|0.79 × 701
ICMarketsSC-Live25
|0.80 × 5
ICMarketsSC-Live22
|0.81 × 1123
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 184
ICMarkets-Live18
|1.00 × 41
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|1.01 × 1812
ICMarketsSC-Live07
|1.04 × 155
Pepperstone-Edge09
|1.18 × 11
ICMarkets-Live24
|1.19 × 130
ICMarketsSC-Live05
|1.23 × 113
ICMarketsSC-Live16
|1.25 × 1869
EightcapLtd-Real-4
|1.27 × 52
Tickmill-Live
|1.30 × 966
One Shoot TP & SL
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-67%
0
0
USD
USD
463
USD
USD
28
80%
309
36%
38%
0.85
-3.06
USD
USD
79%
1:500