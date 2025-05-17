SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RJaya9
Wachid Rachmanjaya

RJaya9

Wachid Rachmanjaya
0 inceleme
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -67%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
309
Kârla kapanan işlemler:
113 (36.56%)
Zararla kapanan işlemler:
196 (63.43%)
En iyi işlem:
269.04 USD
En kötü işlem:
-137.83 USD
Brüt kâr:
5 665.57 USD (140 011 pips)
Brüt zarar:
-6 611.69 USD (140 350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (257.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
269.04 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
37.54%
Maks. mevduat yükü:
66.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
181 (58.58%)
Satış işlemleri:
128 (41.42%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-3.06 USD
Ortalama kâr:
50.14 USD
Ortalama zarar:
-33.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-173.09 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-556.25 USD (9)
Aylık büyüme:
-64.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
990.81 USD
Maksimum:
1 615.54 USD (79.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.47% (1 615.54 USD)
Varlığa göre:
6.95% (95.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 222
GBPJPY 49
AUDCAD 5
GBPNZD 5
AUDUSD 4
USDJPY 3
EURUSD 3
GCZ25 3
EURGBP 2
EURAUD 2
AUDCHF 2
NZDCAD 2
USDCHF 2
NZDCHF 1
GBPUSD 1
USDCAD 1
GBPAUD 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -619
GBPJPY -87
AUDCAD 16
GBPNZD -57
AUDUSD 4
USDJPY -29
EURUSD -40
GCZ25 -17
EURGBP -61
EURAUD -42
AUDCHF 20
NZDCAD 26
USDCHF -13
NZDCHF -24
GBPUSD 31
USDCAD -21
GBPAUD -16
EURCAD -18
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -854
GBPJPY 4K
AUDCAD 439
GBPNZD -2.2K
AUDUSD 241
USDJPY -800
EURUSD -792
GCZ25 1K
EURGBP -238
EURAUD -875
AUDCHF 123
NZDCAD 280
USDCHF -514
NZDCHF -113
GBPUSD 775
USDCAD -252
GBPAUD -341
EURCAD -304
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +269.04 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +257.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.09 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 10
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 10
ICMarkets-Live22
0.41 × 227
ICMarketsSC-Live26
0.47 × 252
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 157
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 701
ICMarketsSC-Live25
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live22
0.81 × 1123
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 184
ICMarkets-Live18
1.00 × 41
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.01 × 1812
ICMarketsSC-Live07
1.04 × 155
Pepperstone-Edge09
1.18 × 11
ICMarkets-Live24
1.19 × 130
ICMarketsSC-Live05
1.23 × 113
ICMarketsSC-Live16
1.25 × 1869
EightcapLtd-Real-4
1.27 × 52
Tickmill-Live
1.30 × 966
83 daha fazla...
One Shoot TP & SL
İnceleme yok
2025.08.13 07:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.06 07:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 09:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.18 21:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
