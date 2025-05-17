SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RJaya9
Wachid Rachmanjaya

RJaya9

Wachid Rachmanjaya
0 avis
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -68%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
307
Bénéfice trades:
112 (36.48%)
Perte trades:
195 (63.52%)
Meilleure transaction:
269.04 USD
Pire transaction:
-137.83 USD
Bénéfice brut:
5 639.89 USD (139 790 pips)
Perte brute:
-6 591.81 USD (140 067 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (257.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
269.04 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
37.54%
Charge de dépôt maximale:
66.26%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
179 (58.31%)
Courts trades:
128 (41.69%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-3.10 USD
Bénéfice moyen:
50.36 USD
Perte moyenne:
-33.80 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-173.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-556.25 USD (9)
Croissance mensuelle:
-60.15%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
990.81 USD
Maximal:
1 615.54 USD (79.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.47% (1 615.54 USD)
Par fonds propres:
6.95% (95.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 221
GBPJPY 49
AUDCAD 5
GBPNZD 5
AUDUSD 4
USDJPY 3
EURUSD 3
EURGBP 2
EURAUD 2
AUDCHF 2
NZDCAD 2
USDCHF 2
GCZ25 2
NZDCHF 1
GBPUSD 1
USDCAD 1
GBPAUD 1
EURCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -645
GBPJPY -87
AUDCAD 16
GBPNZD -57
AUDUSD 4
USDJPY -29
EURUSD -40
EURGBP -61
EURAUD -42
AUDCHF 20
NZDCAD 26
USDCHF -13
GCZ25 3
NZDCHF -24
GBPUSD 31
USDCAD -21
GBPAUD -16
EURCAD -18
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.1K
GBPJPY 4K
AUDCAD 439
GBPNZD -2.2K
AUDUSD 241
USDJPY -800
EURUSD -792
EURGBP -238
EURAUD -875
AUDCHF 123
NZDCAD 280
USDCHF -514
GCZ25 1.3K
NZDCHF -113
GBPUSD 775
USDCAD -252
GBPAUD -341
EURCAD -304
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +269.04 USD
Pire transaction: -138 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +257.65 USD
Perte consécutive maximale: -173.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live07
0.00 × 10
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
FBS-Real-13
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 10
ICMarkets-Live22
0.41 × 227
ICMarketsSC-Live26
0.47 × 252
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 157
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 701
ICMarketsSC-Live25
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live22
0.81 × 1123
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 184
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.00 × 41
ICMarketsSC-Live14
1.01 × 1812
ICMarketsSC-Live07
1.04 × 155
Pepperstone-Edge09
1.18 × 11
ICMarkets-Live24
1.19 × 130
ICMarketsSC-Live05
1.22 × 113
ICMarketsSC-Live16
1.25 × 1869
One Shoot TP & SL
Aucun avis
2025.08.13 07:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.06 07:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 09:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.18 21:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RJaya9
30 USD par mois
-68%
0
0
USD
458
USD
28
80%
307
36%
38%
0.85
-3.10
USD
79%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.