- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
113 (36.56%)
Loss Trade:
196 (63.43%)
Best Trade:
269.04 USD
Worst Trade:
-137.83 USD
Profitto lordo:
5 665.57 USD (140 011 pips)
Perdita lorda:
-6 611.69 USD (140 350 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (257.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
269.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
37.54%
Massimo carico di deposito:
66.26%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
181 (58.58%)
Short Trade:
128 (41.42%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-3.06 USD
Profitto medio:
50.14 USD
Perdita media:
-33.73 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-173.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-556.25 USD (9)
Crescita mensile:
-64.82%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
990.81 USD
Massimale:
1 615.54 USD (79.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.47% (1 615.54 USD)
Per equità:
6.95% (95.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|GBPJPY
|49
|AUDCAD
|5
|GBPNZD
|5
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|3
|EURUSD
|3
|GCZ25
|3
|EURGBP
|2
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|2
|NZDCAD
|2
|USDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|GBPUSD
|1
|USDCAD
|1
|GBPAUD
|1
|EURCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-619
|GBPJPY
|-87
|AUDCAD
|16
|GBPNZD
|-57
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|-29
|EURUSD
|-40
|GCZ25
|-17
|EURGBP
|-61
|EURAUD
|-42
|AUDCHF
|20
|NZDCAD
|26
|USDCHF
|-13
|NZDCHF
|-24
|GBPUSD
|31
|USDCAD
|-21
|GBPAUD
|-16
|EURCAD
|-18
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-854
|GBPJPY
|4K
|AUDCAD
|439
|GBPNZD
|-2.2K
|AUDUSD
|241
|USDJPY
|-800
|EURUSD
|-792
|GCZ25
|1K
|EURGBP
|-238
|EURAUD
|-875
|AUDCHF
|123
|NZDCAD
|280
|USDCHF
|-514
|NZDCHF
|-113
|GBPUSD
|775
|USDCAD
|-252
|GBPAUD
|-341
|EURCAD
|-304
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +269.04 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +257.65 USD
Massima perdita consecutiva: -173.09 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 10
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 4
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 10
|
ICMarkets-Live22
|0.41 × 227
|
ICMarketsSC-Live26
|0.47 × 252
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 157
|
ICMarketsSC-Live32
|0.79 × 701
|
ICMarketsSC-Live25
|0.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live22
|0.81 × 1123
|
ICMarketsSC-Live23
|0.90 × 184
|
ICMarkets-Live18
|1.00 × 41
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|1.01 × 1812
|
ICMarketsSC-Live07
|1.04 × 155
|
Pepperstone-Edge09
|1.18 × 11
|
ICMarkets-Live24
|1.19 × 130
|
ICMarketsSC-Live05
|1.23 × 113
|
ICMarketsSC-Live16
|1.25 × 1869
|
EightcapLtd-Real-4
|1.27 × 52
|
Tickmill-Live
|1.30 × 966
83 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
One Shoot TP & SL
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-67%
0
0
USD
USD
463
USD
USD
28
80%
309
36%
38%
0.85
-3.06
USD
USD
79%
1:500