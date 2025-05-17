SegnaliSezioni
Wachid Rachmanjaya

RJaya9

Wachid Rachmanjaya
0 recensioni
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -67%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
113 (36.56%)
Loss Trade:
196 (63.43%)
Best Trade:
269.04 USD
Worst Trade:
-137.83 USD
Profitto lordo:
5 665.57 USD (140 011 pips)
Perdita lorda:
-6 611.69 USD (140 350 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (257.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
269.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
37.54%
Massimo carico di deposito:
66.26%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
181 (58.58%)
Short Trade:
128 (41.42%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-3.06 USD
Profitto medio:
50.14 USD
Perdita media:
-33.73 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-173.09 USD)
Massima perdita consecutiva:
-556.25 USD (9)
Crescita mensile:
-64.82%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
990.81 USD
Massimale:
1 615.54 USD (79.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.47% (1 615.54 USD)
Per equità:
6.95% (95.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 222
GBPJPY 49
AUDCAD 5
GBPNZD 5
AUDUSD 4
USDJPY 3
EURUSD 3
GCZ25 3
EURGBP 2
EURAUD 2
AUDCHF 2
NZDCAD 2
USDCHF 2
NZDCHF 1
GBPUSD 1
USDCAD 1
GBPAUD 1
EURCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -619
GBPJPY -87
AUDCAD 16
GBPNZD -57
AUDUSD 4
USDJPY -29
EURUSD -40
GCZ25 -17
EURGBP -61
EURAUD -42
AUDCHF 20
NZDCAD 26
USDCHF -13
NZDCHF -24
GBPUSD 31
USDCAD -21
GBPAUD -16
EURCAD -18
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -854
GBPJPY 4K
AUDCAD 439
GBPNZD -2.2K
AUDUSD 241
USDJPY -800
EURUSD -792
GCZ25 1K
EURGBP -238
EURAUD -875
AUDCHF 123
NZDCAD 280
USDCHF -514
NZDCHF -113
GBPUSD 775
USDCAD -252
GBPAUD -341
EURCAD -304
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +269.04 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +257.65 USD
Massima perdita consecutiva: -173.09 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 10
GoMarkets-Real 1
0.00 × 4
SigmaPrimary-Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 10
ICMarkets-Live22
0.41 × 227
ICMarketsSC-Live26
0.47 × 252
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 157
ICMarketsSC-Live32
0.79 × 701
ICMarketsSC-Live25
0.80 × 5
ICMarketsSC-Live22
0.81 × 1123
ICMarketsSC-Live23
0.90 × 184
ICMarkets-Live18
1.00 × 41
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
1.01 × 1812
ICMarketsSC-Live07
1.04 × 155
Pepperstone-Edge09
1.18 × 11
ICMarkets-Live24
1.19 × 130
ICMarketsSC-Live05
1.23 × 113
ICMarketsSC-Live16
1.25 × 1869
EightcapLtd-Real-4
1.27 × 52
Tickmill-Live
1.30 × 966
83 più
One Shoot TP & SL
Non ci sono recensioni
2025.08.13 07:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.06 07:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.09 07:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 09:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 09:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.18 21:48
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.17 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.