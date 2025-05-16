SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PS AutoAce 26ccy No1
Chun Wa Lo

PS AutoAce 26ccy No1

Chun Wa Lo
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 18%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
273
Kârla kapanan işlemler:
251 (91.94%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (8.06%)
En iyi işlem:
2 278.19 USD
En kötü işlem:
-602.32 USD
Brüt kâr:
6 404.05 USD (43 681 pips)
Brüt zarar:
-2 970.73 USD (18 282 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (480.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 419.46 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
94.17%
Maks. mevduat yükü:
11.85%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.21
Alış işlemleri:
124 (45.42%)
Satış işlemleri:
149 (54.58%)
Kâr faktörü:
2.16
Beklenen getiri:
12.58 USD
Ortalama kâr:
25.51 USD
Ortalama zarar:
-135.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 552.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 552.60 USD (4)
Aylık büyüme:
3.54%
Yıllık tahmin:
45.82%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 552.60 USD (7.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.13% (1 552.60 USD)
Varlığa göre:
48.03% (10 015.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 14
AUDCAD 14
USDCAD 13
GBPJPY 13
AUDUSD 12
CADJPY 12
GBPCAD 12
EURGBP 11
CADCHF 11
NZDUSD 11
EURUSD 11
GBPUSD 11
CHFJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 11
NZDCAD 11
GBPCHF 10
EURCAD 10
AUDJPY 10
USDCHF 10
GBPAUD 9
AUDCHF 9
EURCHF 8
EURJPY 7
NZDCHF 6
AUDNZD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 153
AUDCAD 145
USDCAD 133
GBPJPY 31
AUDUSD 204
CADJPY 115
GBPCAD 131
EURGBP -777
CADCHF 203
NZDUSD 225
EURUSD 167
GBPUSD 167
CHFJPY 52
NZDJPY 100
EURAUD 98
NZDCAD 128
GBPCHF 1.2K
EURCAD 101
AUDJPY 59
USDCHF 196
GBPAUD 90
AUDCHF 151
EURCHF 146
EURJPY 68
NZDCHF 129
AUDNZD 22
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.7K
AUDCAD 2.1K
USDCAD 2K
GBPJPY 1K
AUDUSD 1.4K
CADJPY 1.6K
GBPCAD 1.6K
EURGBP -3.7K
CADCHF 1.7K
NZDUSD 1.5K
EURUSD 1.7K
GBPUSD 1.8K
CHFJPY 423
NZDJPY 1.5K
EURAUD 1.7K
NZDCAD 1.9K
GBPCHF -4.4K
EURCAD 1.5K
AUDJPY 882
USDCHF 1.5K
GBPAUD 1.1K
AUDCHF 1.3K
EURCHF 1.2K
EURJPY 1.1K
NZDCHF 792
AUDNZD 452
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 278.19 USD
En kötü işlem: -602 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +480.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 552.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 6
Pepperstone-Demo01
0.45 × 65
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.49 × 80
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.83 × 6
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
1.05 × 20
Pepperstone-Edge11
1.09 × 2199
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
İnceleme yok
2025.08.05 23:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 18:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PS AutoAce 26ccy No1
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
21K
USD
19
100%
273
91%
94%
2.15
12.58
USD
48%
1:500
