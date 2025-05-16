SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PS AutoAce 26ccy No1
Chun Wa Lo

PS AutoAce 26ccy No1

Chun Wa Lo
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 18%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
273
Bénéfice trades:
251 (91.94%)
Perte trades:
22 (8.06%)
Meilleure transaction:
2 278.19 USD
Pire transaction:
-602.32 USD
Bénéfice brut:
6 404.05 USD (43 681 pips)
Perte brute:
-2 970.73 USD (18 282 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (480.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 419.46 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
94.17%
Charge de dépôt maximale:
11.85%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.21
Longs trades:
124 (45.42%)
Courts trades:
149 (54.58%)
Facteur de profit:
2.16
Rendement attendu:
12.58 USD
Bénéfice moyen:
25.51 USD
Perte moyenne:
-135.03 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 552.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 552.60 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.54%
Prévision annuelle:
45.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 552.60 USD (7.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.13% (1 552.60 USD)
Par fonds propres:
48.03% (10 015.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 14
AUDCAD 14
USDCAD 13
GBPJPY 13
AUDUSD 12
CADJPY 12
GBPCAD 12
EURGBP 11
CADCHF 11
NZDUSD 11
EURUSD 11
GBPUSD 11
CHFJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 11
NZDCAD 11
GBPCHF 10
EURCAD 10
AUDJPY 10
USDCHF 10
GBPAUD 9
AUDCHF 9
EURCHF 8
EURJPY 7
NZDCHF 6
AUDNZD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 153
AUDCAD 145
USDCAD 133
GBPJPY 31
AUDUSD 204
CADJPY 115
GBPCAD 131
EURGBP -777
CADCHF 203
NZDUSD 225
EURUSD 167
GBPUSD 167
CHFJPY 52
NZDJPY 100
EURAUD 98
NZDCAD 128
GBPCHF 1.2K
EURCAD 101
AUDJPY 59
USDCHF 196
GBPAUD 90
AUDCHF 151
EURCHF 146
EURJPY 68
NZDCHF 129
AUDNZD 22
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.7K
AUDCAD 2.1K
USDCAD 2K
GBPJPY 1K
AUDUSD 1.4K
CADJPY 1.6K
GBPCAD 1.6K
EURGBP -3.7K
CADCHF 1.7K
NZDUSD 1.5K
EURUSD 1.7K
GBPUSD 1.8K
CHFJPY 423
NZDJPY 1.5K
EURAUD 1.7K
NZDCAD 1.9K
GBPCHF -4.4K
EURCAD 1.5K
AUDJPY 882
USDCHF 1.5K
GBPAUD 1.1K
AUDCHF 1.3K
EURCHF 1.2K
EURJPY 1.1K
NZDCHF 792
AUDNZD 452
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 278.19 USD
Pire transaction: -602 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +480.88 USD
Perte consécutive maximale: -1 552.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 6
Pepperstone-Demo01
0.45 × 65
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.49 × 80
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.83 × 6
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
1.05 × 20
Pepperstone-Edge11
1.09 × 2199
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
184 plus...
Aucun avis
2025.08.05 23:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 18:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PS AutoAce 26ccy No1
30 USD par mois
18%
0
0
USD
21K
USD
19
100%
273
91%
94%
2.15
12.58
USD
48%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.