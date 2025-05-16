- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
273
Profit Trade:
251 (91.94%)
Loss Trade:
22 (8.06%)
Best Trade:
2 278.19 USD
Worst Trade:
-602.32 USD
Profitto lordo:
6 404.05 USD (43 681 pips)
Perdita lorda:
-2 970.73 USD (18 282 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (480.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 419.46 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
94.17%
Massimo carico di deposito:
11.85%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
124 (45.42%)
Short Trade:
149 (54.58%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
12.58 USD
Profitto medio:
25.51 USD
Perdita media:
-135.03 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 552.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 552.60 USD (4)
Crescita mensile:
3.54%
Previsione annuale:
45.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 552.60 USD (7.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.13% (1 552.60 USD)
Per equità:
48.03% (10 015.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|AUDCAD
|14
|USDCAD
|13
|GBPJPY
|13
|AUDUSD
|12
|CADJPY
|12
|GBPCAD
|12
|EURGBP
|11
|CADCHF
|11
|NZDUSD
|11
|EURUSD
|11
|GBPUSD
|11
|CHFJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURAUD
|11
|NZDCAD
|11
|GBPCHF
|10
|EURCAD
|10
|AUDJPY
|10
|USDCHF
|10
|GBPAUD
|9
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|8
|EURJPY
|7
|NZDCHF
|6
|AUDNZD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|153
|AUDCAD
|145
|USDCAD
|133
|GBPJPY
|31
|AUDUSD
|204
|CADJPY
|115
|GBPCAD
|131
|EURGBP
|-777
|CADCHF
|203
|NZDUSD
|225
|EURUSD
|167
|GBPUSD
|167
|CHFJPY
|52
|NZDJPY
|100
|EURAUD
|98
|NZDCAD
|128
|GBPCHF
|1.2K
|EURCAD
|101
|AUDJPY
|59
|USDCHF
|196
|GBPAUD
|90
|AUDCHF
|151
|EURCHF
|146
|EURJPY
|68
|NZDCHF
|129
|AUDNZD
|22
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.7K
|AUDCAD
|2.1K
|USDCAD
|2K
|GBPJPY
|1K
|AUDUSD
|1.4K
|CADJPY
|1.6K
|GBPCAD
|1.6K
|EURGBP
|-3.7K
|CADCHF
|1.7K
|NZDUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|1.8K
|CHFJPY
|423
|NZDJPY
|1.5K
|EURAUD
|1.7K
|NZDCAD
|1.9K
|GBPCHF
|-4.4K
|EURCAD
|1.5K
|AUDJPY
|882
|USDCHF
|1.5K
|GBPAUD
|1.1K
|AUDCHF
|1.3K
|EURCHF
|1.2K
|EURJPY
|1.1K
|NZDCHF
|792
|AUDNZD
|452
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 278.19 USD
Worst Trade: -602 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +480.88 USD
Massima perdita consecutiva: -1 552.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
MBTrading-Live
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.45 × 65
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.49 × 80
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.83 × 6
|
ICMarkets-Live04
|0.88 × 91
|
ICMarkets-Live11
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|1.05 × 20
|
Pepperstone-Edge11
|1.09 × 2199
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
|
Pepperstone-Edge07
|1.41 × 177
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
ICMarkets-Live02
|1.67 × 52
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
18%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
19
100%
273
91%
94%
2.15
12.58
USD
USD
48%
1:500