Segnali / MetaTrader 4 / PS AutoAce 26ccy No1
Chun Wa Lo

PS AutoAce 26ccy No1

Chun Wa Lo
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
273
Profit Trade:
251 (91.94%)
Loss Trade:
22 (8.06%)
Best Trade:
2 278.19 USD
Worst Trade:
-602.32 USD
Profitto lordo:
6 404.05 USD (43 681 pips)
Perdita lorda:
-2 970.73 USD (18 282 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (480.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 419.46 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
94.17%
Massimo carico di deposito:
11.85%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.21
Long Trade:
124 (45.42%)
Short Trade:
149 (54.58%)
Fattore di profitto:
2.16
Profitto previsto:
12.58 USD
Profitto medio:
25.51 USD
Perdita media:
-135.03 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 552.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 552.60 USD (4)
Crescita mensile:
3.54%
Previsione annuale:
45.82%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 552.60 USD (7.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.13% (1 552.60 USD)
Per equità:
48.03% (10 015.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 14
AUDCAD 14
USDCAD 13
GBPJPY 13
AUDUSD 12
CADJPY 12
GBPCAD 12
EURGBP 11
CADCHF 11
NZDUSD 11
EURUSD 11
GBPUSD 11
CHFJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 11
NZDCAD 11
GBPCHF 10
EURCAD 10
AUDJPY 10
USDCHF 10
GBPAUD 9
AUDCHF 9
EURCHF 8
EURJPY 7
NZDCHF 6
AUDNZD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 153
AUDCAD 145
USDCAD 133
GBPJPY 31
AUDUSD 204
CADJPY 115
GBPCAD 131
EURGBP -777
CADCHF 203
NZDUSD 225
EURUSD 167
GBPUSD 167
CHFJPY 52
NZDJPY 100
EURAUD 98
NZDCAD 128
GBPCHF 1.2K
EURCAD 101
AUDJPY 59
USDCHF 196
GBPAUD 90
AUDCHF 151
EURCHF 146
EURJPY 68
NZDCHF 129
AUDNZD 22
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.7K
AUDCAD 2.1K
USDCAD 2K
GBPJPY 1K
AUDUSD 1.4K
CADJPY 1.6K
GBPCAD 1.6K
EURGBP -3.7K
CADCHF 1.7K
NZDUSD 1.5K
EURUSD 1.7K
GBPUSD 1.8K
CHFJPY 423
NZDJPY 1.5K
EURAUD 1.7K
NZDCAD 1.9K
GBPCHF -4.4K
EURCAD 1.5K
AUDJPY 882
USDCHF 1.5K
GBPAUD 1.1K
AUDCHF 1.3K
EURCHF 1.2K
EURJPY 1.1K
NZDCHF 792
AUDNZD 452
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 278.19 USD
Worst Trade: -602 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +480.88 USD
Massima perdita consecutiva: -1 552.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
MBTrading-Live
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live23
0.33 × 6
Pepperstone-Demo01
0.45 × 65
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.49 × 80
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Tickmill-Live04
0.83 × 6
ICMarkets-Live04
0.88 × 91
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live19
1.05 × 20
Pepperstone-Edge11
1.09 × 2199
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
Pepperstone-Edge07
1.41 × 177
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
ICMarkets-Live02
1.67 × 52
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
184 più
Non ci sono recensioni
2025.08.05 23:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 22:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 01:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 04:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 01:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 22:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 21:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 18:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 06:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 17:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 09:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PS AutoAce 26ccy No1
30USD al mese
18%
0
0
USD
21K
USD
19
100%
273
91%
94%
2.15
12.58
USD
48%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.