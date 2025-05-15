SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Self Made Society
Donald Barham

Self Made Society

Donald Barham
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -39%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
528
Kârla kapanan işlemler:
240 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
288 (54.55%)
En iyi işlem:
16.72 USD
En kötü işlem:
-30.36 USD
Brüt kâr:
728.68 USD (41 132 pips)
Brüt zarar:
-886.23 USD (49 102 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (28.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.41 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
35.43%
Maks. mevduat yükü:
101.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
283 (53.60%)
Satış işlemleri:
245 (46.40%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-3.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-26.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.99 USD (7)
Aylık büyüme:
-9.09%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
173.84 USD
Maksimum:
226.65 USD (96.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.71% (226.65 USD)
Varlığa göre:
5.91% (22.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 109
EURUSD 104
USDCHF 81
GBPUSD 64
AUDUSD 53
USDCAD 51
NZDUSD 39
EURJPY 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -15
EURUSD -26
USDCHF -27
GBPUSD -16
AUDUSD -48
USDCAD -16
NZDUSD -13
EURJPY 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -952
EURUSD -1.3K
USDCHF -1K
GBPUSD -818
AUDUSD -2.4K
USDCAD -1.2K
NZDUSD -661
EURJPY 281
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.72 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +28.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 6
0.00 × 16
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 5
Axi-US18-Live
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 62
FXCM-CADReal01
0.00 × 105
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 9
234 daha fazla...
Bollinger Band, News, Fractals, Trend Following & RSI strategies.
İnceleme yok
2025.09.17 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 02:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Self Made Society
Ayda 30 USD
-39%
0
0
USD
219
USD
31
83%
528
45%
35%
0.82
-0.30
USD
53%
1:50
