İşlemler:
528
Kârla kapanan işlemler:
240 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
288 (54.55%)
En iyi işlem:
16.72 USD
En kötü işlem:
-30.36 USD
Brüt kâr:
728.68 USD (41 132 pips)
Brüt zarar:
-886.23 USD (49 102 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (28.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.41 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
35.43%
Maks. mevduat yükü:
101.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
283 (53.60%)
Satış işlemleri:
245 (46.40%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.30 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-3.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-26.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.99 USD (7)
Aylık büyüme:
-9.09%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
83%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
173.84 USD
Maksimum:
226.65 USD (96.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.71% (226.65 USD)
Varlığa göre:
5.91% (22.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|109
|EURUSD
|104
|USDCHF
|81
|GBPUSD
|64
|AUDUSD
|53
|USDCAD
|51
|NZDUSD
|39
|EURJPY
|27
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-15
|EURUSD
|-26
|USDCHF
|-27
|GBPUSD
|-16
|AUDUSD
|-48
|USDCAD
|-16
|NZDUSD
|-13
|EURJPY
|3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-952
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|-818
|AUDUSD
|-2.4K
|USDCAD
|-1.2K
|NZDUSD
|-661
|EURJPY
|281
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.72 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +28.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Bollinger Band, News, Fractals, Trend Following & RSI strategies.
