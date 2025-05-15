SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Self Made Society
Donald Barham

Self Made Society

Donald Barham
0 avis
31 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -39%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
525
Bénéfice trades:
239 (45.52%)
Perte trades:
286 (54.48%)
Meilleure transaction:
16.72 USD
Pire transaction:
-30.36 USD
Bénéfice brut:
727.36 USD (41 034 pips)
Perte brute:
-884.35 USD (48 977 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (28.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.41 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
36.45%
Charge de dépôt maximale:
101.95%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.69
Longs trades:
282 (53.71%)
Courts trades:
243 (46.29%)
Facteur de profit:
0.82
Rendement attendu:
-0.30 USD
Bénéfice moyen:
3.04 USD
Perte moyenne:
-3.09 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-26.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.99 USD (7)
Croissance mensuelle:
-9.60%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
173.84 USD
Maximal:
226.65 USD (96.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
52.71% (226.65 USD)
Par fonds propres:
5.91% (22.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 107
EURUSD 104
USDCHF 81
GBPUSD 64
AUDUSD 52
USDCAD 51
NZDUSD 39
EURJPY 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -15
EURUSD -26
USDCHF -27
GBPUSD -16
AUDUSD -47
USDCAD -16
NZDUSD -13
EURJPY 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -950
EURUSD -1.3K
USDCHF -1K
GBPUSD -818
AUDUSD -2.4K
USDCAD -1.2K
NZDUSD -661
EURJPY 281
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.72 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +28.27 USD
Perte consécutive maximale: -26.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 6
0.00 × 16
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 5
Axi-US18-Live
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 62
FXCM-CADReal01
0.00 × 105
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 9
234 plus...
Bollinger Band, News, Fractals, Trend Following & RSI strategies.
Aucun avis
2025.09.17 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 02:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Self Made Society
30 USD par mois
-39%
0
0
USD
220
USD
31
83%
525
45%
36%
0.82
-0.30
USD
53%
1:50
