- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
528
Profit Trade:
240 (45.45%)
Loss Trade:
288 (54.55%)
Best Trade:
16.72 USD
Worst Trade:
-30.36 USD
Profitto lordo:
728.68 USD (41 132 pips)
Perdita lorda:
-886.23 USD (49 102 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (28.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
35.43%
Massimo carico di deposito:
101.95%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
283 (53.60%)
Short Trade:
245 (46.40%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-3.08 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-26.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.99 USD (7)
Crescita mensile:
-9.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
173.84 USD
Massimale:
226.65 USD (96.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.71% (226.65 USD)
Per equità:
5.91% (22.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|109
|EURUSD
|104
|USDCHF
|81
|GBPUSD
|64
|AUDUSD
|53
|USDCAD
|51
|NZDUSD
|39
|EURJPY
|27
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-15
|EURUSD
|-26
|USDCHF
|-27
|GBPUSD
|-16
|AUDUSD
|-48
|USDCAD
|-16
|NZDUSD
|-13
|EURJPY
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-952
|EURUSD
|-1.3K
|USDCHF
|-1K
|GBPUSD
|-818
|AUDUSD
|-2.4K
|USDCAD
|-1.2K
|NZDUSD
|-661
|EURJPY
|281
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.72 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28.27 USD
Massima perdita consecutiva: -26.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Bollinger Band, News, Fractals, Trend Following & RSI strategies.
