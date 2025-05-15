SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Self Made Society
Donald Barham

Self Made Society

Donald Barham
0 recensioni
31 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -39%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
528
Profit Trade:
240 (45.45%)
Loss Trade:
288 (54.55%)
Best Trade:
16.72 USD
Worst Trade:
-30.36 USD
Profitto lordo:
728.68 USD (41 132 pips)
Perdita lorda:
-886.23 USD (49 102 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (28.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.41 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
35.43%
Massimo carico di deposito:
101.95%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
283 (53.60%)
Short Trade:
245 (46.40%)
Fattore di profitto:
0.82
Profitto previsto:
-0.30 USD
Profitto medio:
3.04 USD
Perdita media:
-3.08 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-26.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.99 USD (7)
Crescita mensile:
-9.09%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
173.84 USD
Massimale:
226.65 USD (96.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.71% (226.65 USD)
Per equità:
5.91% (22.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 109
EURUSD 104
USDCHF 81
GBPUSD 64
AUDUSD 53
USDCAD 51
NZDUSD 39
EURJPY 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -15
EURUSD -26
USDCHF -27
GBPUSD -16
AUDUSD -48
USDCAD -16
NZDUSD -13
EURJPY 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -952
EURUSD -1.3K
USDCHF -1K
GBPUSD -818
AUDUSD -2.4K
USDCAD -1.2K
NZDUSD -661
EURJPY 281
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.72 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28.27 USD
Massima perdita consecutiva: -26.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 6
0.00 × 16
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 5
Axi-US18-Live
0.00 × 5
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 4
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
VantageInternational-Live 7
0.00 × 1
AxionTrade-Live
0.00 × 5
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 62
FXCM-CADReal01
0.00 × 105
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
360Capital-Real
0.00 × 9
234 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Bollinger Band, News, Fractals, Trend Following & RSI strategies.
Non ci sono recensioni
2025.09.17 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.11 09:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 13:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.23 18:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 13:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 15:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 09:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 07:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 02:15
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 11:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Self Made Society
30USD al mese
-39%
0
0
USD
219
USD
31
83%
528
45%
35%
0.82
-0.30
USD
53%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.