Nien Yu Wang

Rocket Sloth

Nien Yu Wang
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
648
Kârla kapanan işlemler:
452 (69.75%)
Zararla kapanan işlemler:
196 (30.25%)
En iyi işlem:
23.92 USD
En kötü işlem:
-39.56 USD
Brüt kâr:
973.80 USD (129 236 pips)
Brüt zarar:
-577.13 USD (78 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (26.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.08 USD (15)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
97.23%
Maks. mevduat yükü:
4.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.07
Alış işlemleri:
373 (57.56%)
Satış işlemleri:
275 (42.44%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
2.15 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-124.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.86 USD (9)
Aylık büyüme:
2.55%
Yıllık tahmin:
32.67%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
129.35 USD (5.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.36% (129.35 USD)
Varlığa göre:
24.29% (489.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 112
EURAUD 84
GBPJPY 84
EURUSD 82
NZDUSD 68
AUDUSD 59
GBPAUD 40
GBPNZD 37
AUDCAD 35
NZDCHF 9
NZDCAD 8
EURGBP 7
AUDCHF 7
CADCHF 5
GBPUSD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 2
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 12
EURAUD 99
GBPJPY 85
EURUSD -11
NZDUSD 55
AUDUSD 52
GBPAUD 52
GBPNZD 31
AUDCAD 17
NZDCHF 0
NZDCAD 4
EURGBP 0
AUDCHF -5
CADCHF -3
GBPUSD 4
AUDNZD 0
GBPCHF 5
USDCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD -6.4K
EURAUD 15K
GBPJPY 16K
EURUSD -1.6K
NZDUSD 5.8K
AUDUSD 5.6K
GBPAUD 8.5K
GBPNZD 6K
AUDCAD 2.4K
NZDCHF -33
NZDCAD 607
EURGBP -1
AUDCHF -429
CADCHF -273
GBPUSD 422
AUDNZD -8
GBPCHF 235
USDCHF -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.92 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +26.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.44 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.60 × 15
ICMarketsSC-Live32
0.62 × 21
ICMarketsSC-Live16
0.63 × 661
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.81 × 348
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live26
0.94 × 721
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live23
0.96 × 11603
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4577
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2239
83 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

CFD Signal | 3+ Years Live | Low DD | $2,000 Min


A multi-currency CFD strategy with 3+ years of consistent live performance and low drawdown. Built on a proprietary 3-layer hedging framework—correlation, volatility, and intra-pair—designed for capital preservation and market neutrality.


No martingale. No overfitting. Just disciplined, adaptive execution across 8–11 FX pairs selected by volatility and macro context.


Features:


✅ Low floating loss by design

🛡 Real-time risk control & crisis-tested SL logic

📊 Capital Efficiency Ratio (CER) for smarter risk-return

💼 Survived COVID, Brexit, Ukraine War, JPY crash

💵 Min capital: $2,000

Focused on long-term sustainability, not short-term hype.

