- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURNZD
|112
|EURAUD
|84
|GBPJPY
|84
|EURUSD
|82
|NZDUSD
|68
|AUDUSD
|59
|GBPAUD
|40
|GBPNZD
|37
|AUDCAD
|35
|NZDCHF
|9
|NZDCAD
|8
|EURGBP
|7
|AUDCHF
|7
|CADCHF
|5
|GBPUSD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|2
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURNZD
|12
|EURAUD
|99
|GBPJPY
|85
|EURUSD
|-11
|NZDUSD
|55
|AUDUSD
|52
|GBPAUD
|52
|GBPNZD
|31
|AUDCAD
|17
|NZDCHF
|0
|NZDCAD
|4
|EURGBP
|0
|AUDCHF
|-5
|CADCHF
|-3
|GBPUSD
|4
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|5
|USDCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURNZD
|-6.4K
|EURAUD
|15K
|GBPJPY
|16K
|EURUSD
|-1.6K
|NZDUSD
|5.8K
|AUDUSD
|5.6K
|GBPAUD
|8.5K
|GBPNZD
|6K
|AUDCAD
|2.4K
|NZDCHF
|-33
|NZDCAD
|607
|EURGBP
|-1
|AUDCHF
|-429
|CADCHF
|-273
|GBPUSD
|422
|AUDNZD
|-8
|GBPCHF
|235
|USDCHF
|-21
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|0.44 × 25
|
ICMarketsEU-Live17
|0.60 × 15
|
ICMarketsSC-Live32
|0.62 × 21
|
ICMarketsSC-Live16
|0.63 × 661
|
Exness-Real17
|0.64 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.68 × 133
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live18
|0.81 × 348
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live07
|0.85 × 366
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.93 × 15
|
ICMarketsSC-Live26
|0.94 × 721
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ICMarketsSC-Live23
|0.96 × 11603
|
ICMarketsSC-Live25
|0.99 × 4577
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2239
CFD Signal | 3+ Years Live | Low DD | $2,000 Min
A multi-currency CFD strategy with 3+ years of consistent live performance and low drawdown. Built on a proprietary 3-layer hedging framework—correlation, volatility, and intra-pair—designed for capital preservation and market neutrality.
No martingale. No overfitting. Just disciplined, adaptive execution across 8–11 FX pairs selected by volatility and macro context.
Features:
✅ Low floating loss by design
🛡 Real-time risk control & crisis-tested SL logic
📊 Capital Efficiency Ratio (CER) for smarter risk-return
💼 Survived COVID, Brexit, Ukraine War, JPY crash
💵 Min capital: $2,000
Focused on long-term sustainability, not short-term hype.
