Nien Yu Wang

Rocket Sloth

Nien Yu Wang
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
648
Bénéfice trades:
452 (69.75%)
Perte trades:
196 (30.25%)
Meilleure transaction:
23.92 USD
Pire transaction:
-39.56 USD
Bénéfice brut:
973.80 USD (129 236 pips)
Perte brute:
-577.13 USD (78 687 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (26.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
51.08 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
97.23%
Charge de dépôt maximale:
4.58%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.07
Longs trades:
373 (57.56%)
Courts trades:
275 (42.44%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
2.15 USD
Perte moyenne:
-2.94 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-124.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-124.86 USD (9)
Croissance mensuelle:
2.55%
Prévision annuelle:
32.67%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
129.35 USD (5.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.36% (129.35 USD)
Par fonds propres:
24.29% (489.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 112
EURAUD 84
GBPJPY 84
EURUSD 82
NZDUSD 68
AUDUSD 59
GBPAUD 40
GBPNZD 37
AUDCAD 35
NZDCHF 9
NZDCAD 8
EURGBP 7
AUDCHF 7
CADCHF 5
GBPUSD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 2
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD 12
EURAUD 99
GBPJPY 85
EURUSD -11
NZDUSD 55
AUDUSD 52
GBPAUD 52
GBPNZD 31
AUDCAD 17
NZDCHF 0
NZDCAD 4
EURGBP 0
AUDCHF -5
CADCHF -3
GBPUSD 4
AUDNZD 0
GBPCHF 5
USDCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD -6.4K
EURAUD 15K
GBPJPY 16K
EURUSD -1.6K
NZDUSD 5.8K
AUDUSD 5.6K
GBPAUD 8.5K
GBPNZD 6K
AUDCAD 2.4K
NZDCHF -33
NZDCAD 607
EURGBP -1
AUDCHF -429
CADCHF -273
GBPUSD 422
AUDNZD -8
GBPCHF 235
USDCHF -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.92 USD
Pire transaction: -40 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +26.13 USD
Perte consécutive maximale: -124.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.44 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.60 × 15
ICMarketsSC-Live32
0.62 × 21
ICMarketsSC-Live16
0.63 × 661
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.81 × 348
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live26
0.94 × 721
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live23
0.96 × 11603
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4577
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2239
83 plus...
CFD Signal | 3+ Years Live | Low DD | $2,000 Min


A multi-currency CFD strategy with 3+ years of consistent live performance and low drawdown. Built on a proprietary 3-layer hedging framework—correlation, volatility, and intra-pair—designed for capital preservation and market neutrality.


No martingale. No overfitting. Just disciplined, adaptive execution across 8–11 FX pairs selected by volatility and macro context.


Features:


✅ Low floating loss by design

🛡 Real-time risk control & crisis-tested SL logic

📊 Capital Efficiency Ratio (CER) for smarter risk-return

💼 Survived COVID, Brexit, Ukraine War, JPY crash

💵 Min capital: $2,000

Focused on long-term sustainability, not short-term hype.

Aucun avis
2025.07.25 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 05:53
Share of trading days is too low
2025.05.16 05:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.16 04:48
Share of trading days is too low
2025.05.16 04:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.15 04:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 04:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 04:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.15 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
