SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rocket Sloth
Nien Yu Wang

Rocket Sloth

Nien Yu Wang
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
648
Profit Trade:
452 (69.75%)
Loss Trade:
196 (30.25%)
Best Trade:
23.92 USD
Worst Trade:
-39.56 USD
Profitto lordo:
973.80 USD (129 236 pips)
Perdita lorda:
-577.13 USD (78 687 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (26.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.08 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
97.23%
Massimo carico di deposito:
4.58%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.07
Long Trade:
373 (57.56%)
Short Trade:
275 (42.44%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
2.15 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-124.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.86 USD (9)
Crescita mensile:
2.55%
Previsione annuale:
32.67%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
129.35 USD (5.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.36% (129.35 USD)
Per equità:
24.29% (489.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 112
EURAUD 84
GBPJPY 84
EURUSD 82
NZDUSD 68
AUDUSD 59
GBPAUD 40
GBPNZD 37
AUDCAD 35
NZDCHF 9
NZDCAD 8
EURGBP 7
AUDCHF 7
CADCHF 5
GBPUSD 4
AUDNZD 4
GBPCHF 2
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 12
EURAUD 99
GBPJPY 85
EURUSD -11
NZDUSD 55
AUDUSD 52
GBPAUD 52
GBPNZD 31
AUDCAD 17
NZDCHF 0
NZDCAD 4
EURGBP 0
AUDCHF -5
CADCHF -3
GBPUSD 4
AUDNZD 0
GBPCHF 5
USDCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD -6.4K
EURAUD 15K
GBPJPY 16K
EURUSD -1.6K
NZDUSD 5.8K
AUDUSD 5.6K
GBPAUD 8.5K
GBPNZD 6K
AUDCAD 2.4K
NZDCHF -33
NZDCAD 607
EURGBP -1
AUDCHF -429
CADCHF -273
GBPUSD 422
AUDNZD -8
GBPCHF 235
USDCHF -21
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.92 USD
Worst Trade: -40 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +26.13 USD
Massima perdita consecutiva: -124.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.38 × 8
ICMarketsSC-Live24
0.44 × 25
ICMarketsEU-Live17
0.60 × 15
ICMarketsSC-Live32
0.62 × 21
ICMarketsSC-Live16
0.63 × 661
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.68 × 133
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.81 × 348
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.93 × 15
ICMarketsSC-Live26
0.94 × 721
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ICMarketsSC-Live23
0.96 × 11603
ICMarketsSC-Live25
0.99 × 4577
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2239
83 più
CFD Signal | 3+ Years Live | Low DD | $2,000 Min


A multi-currency CFD strategy with 3+ years of consistent live performance and low drawdown. Built on a proprietary 3-layer hedging framework—correlation, volatility, and intra-pair—designed for capital preservation and market neutrality.


No martingale. No overfitting. Just disciplined, adaptive execution across 8–11 FX pairs selected by volatility and macro context.


Features:


✅ Low floating loss by design

🛡 Real-time risk control & crisis-tested SL logic

📊 Capital Efficiency Ratio (CER) for smarter risk-return

💼 Survived COVID, Brexit, Ukraine War, JPY crash

💵 Min capital: $2,000

Focused on long-term sustainability, not short-term hype.

Non ci sono recensioni
2025.07.25 03:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 06:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.20 06:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.16 05:53
Share of trading days is too low
2025.05.16 05:53
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.16 04:48
Share of trading days is too low
2025.05.16 04:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.15 04:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 04:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.15 04:01
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.15 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.15 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
