- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|112
|EURAUD
|84
|GBPJPY
|84
|EURUSD
|82
|NZDUSD
|68
|AUDUSD
|59
|GBPAUD
|40
|GBPNZD
|37
|AUDCAD
|35
|NZDCHF
|9
|NZDCAD
|8
|EURGBP
|7
|AUDCHF
|7
|CADCHF
|5
|GBPUSD
|4
|AUDNZD
|4
|GBPCHF
|2
|USDCHF
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|12
|EURAUD
|99
|GBPJPY
|85
|EURUSD
|-11
|NZDUSD
|55
|AUDUSD
|52
|GBPAUD
|52
|GBPNZD
|31
|AUDCAD
|17
|NZDCHF
|0
|NZDCAD
|4
|EURGBP
|0
|AUDCHF
|-5
|CADCHF
|-3
|GBPUSD
|4
|AUDNZD
|0
|GBPCHF
|5
|USDCHF
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|-6.4K
|EURAUD
|15K
|GBPJPY
|16K
|EURUSD
|-1.6K
|NZDUSD
|5.8K
|AUDUSD
|5.6K
|GBPAUD
|8.5K
|GBPNZD
|6K
|AUDCAD
|2.4K
|NZDCHF
|-33
|NZDCAD
|607
|EURGBP
|-1
|AUDCHF
|-429
|CADCHF
|-273
|GBPUSD
|422
|AUDNZD
|-8
|GBPCHF
|235
|USDCHF
|-21
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
CFD Signal | 3+ Years Live | Low DD | $2,000 Min
A multi-currency CFD strategy with 3+ years of consistent live performance and low drawdown. Built on a proprietary 3-layer hedging framework—correlation, volatility, and intra-pair—designed for capital preservation and market neutrality.
No martingale. No overfitting. Just disciplined, adaptive execution across 8–11 FX pairs selected by volatility and macro context.
Features:
✅ Low floating loss by design
🛡 Real-time risk control & crisis-tested SL logic
📊 Capital Efficiency Ratio (CER) for smarter risk-return
💼 Survived COVID, Brexit, Ukraine War, JPY crash
💵 Min capital: $2,000
Focused on long-term sustainability, not short-term hype.
