SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AGL SIGNALS PROFFESIONAL
Abimael Gonzalez De La Luz

AGL SIGNALS PROFFESIONAL

Abimael Gonzalez De La Luz
1 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 66%
Axi-US18-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
413
Kârla kapanan işlemler:
277 (67.07%)
Zararla kapanan işlemler:
136 (32.93%)
En iyi işlem:
14.72 USD
En kötü işlem:
-15.21 USD
Brüt kâr:
706.17 USD (54 789 pips)
Brüt zarar:
-448.74 USD (32 479 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (143.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.89 USD (53)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
67.97%
Maks. mevduat yükü:
41.85%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.84
Alış işlemleri:
186 (45.04%)
Satış işlemleri:
227 (54.96%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-3.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-2.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-64.03 USD (6)
Aylık büyüme:
-17.20%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
49.13 USD
Maksimum:
90.78 USD (38.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.52% (90.78 USD)
Varlığa göre:
72.43% (248.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 412
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 260
EURUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 23K
EURUSD -96
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.72 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +143.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US18-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.04 × 52
Sistema rentable a largo plazo.

Datos a tomar en cuenta.

Deposito minimo de 200usd 
Deposito recomendado 1000usd

Recomiendo operar con un lotaje de 0.01 por cada 200usd. Entre mas grande sea la cuenta, balancear el lotaje al minimo para asi reducir el riesgo de pérdida.

El símbolo que se negocia en esta cuenta es AUDCAD al 100% 
Ya que es una divisa muy estable y ofrece bastantes oportunidades para obtener beneficios. 

Para saber como funciona el sistema de copia de señales, Recomiendo visitar el siguiente link


Suscríbete a mi señal bajo tu responsabilidad



Ortalama derecelendirme:
Erik Gonzalez de la luz
60
Erik Gonzalez de la luz 2025.07.11 01:53 
 

He visto muy buenos resultados, lo recomiendo 👍

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.