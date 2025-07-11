SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AGL SIGNALS PROFFESIONAL
Abimael Gonzalez De La Luz

AGL SIGNALS PROFFESIONAL

Abimael Gonzalez De La Luz
1 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
Axi-US18-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
413
Bénéfice trades:
277 (67.07%)
Perte trades:
136 (32.93%)
Meilleure transaction:
14.72 USD
Pire transaction:
-15.21 USD
Bénéfice brut:
706.17 USD (54 789 pips)
Perte brute:
-448.74 USD (32 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (143.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
143.89 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
67.97%
Charge de dépôt maximale:
41.85%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.84
Longs trades:
186 (45.04%)
Courts trades:
227 (54.96%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
2.55 USD
Perte moyenne:
-3.30 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-2.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-64.03 USD (6)
Croissance mensuelle:
-15.27%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.13 USD
Maximal:
90.78 USD (38.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.52% (90.78 USD)
Par fonds propres:
72.43% (248.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 412
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 260
EURUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 23K
EURUSD -96
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.72 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +143.89 USD
Perte consécutive maximale: -2.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US18-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.04 × 52
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Sistema rentable a largo plazo.

Datos a tomar en cuenta.

Deposito minimo de 200usd 
Deposito recomendado 1000usd

Recomiendo operar con un lotaje de 0.01 por cada 200usd. Entre mas grande sea la cuenta, balancear el lotaje al minimo para asi reducir el riesgo de pérdida.

El símbolo que se negocia en esta cuenta es AUDCAD al 100% 
Ya que es una divisa muy estable y ofrece bastantes oportunidades para obtener beneficios. 

Para saber como funciona el sistema de copia de señales, Recomiendo visitar el siguiente link


Suscríbete a mi señal bajo tu responsabilidad



Note moyenne:
Erik Gonzalez de la luz
60
Erik Gonzalez de la luz 2025.07.11 01:53 
 

He visto muy buenos resultados, lo recomiendo 👍

2025.09.23 00:04
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 05:56
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.44% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 16:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 12:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 01:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 12:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 08:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 06:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 04:39
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 01:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AGL SIGNALS PROFFESIONAL
30 USD par mois
66%
0
0
USD
399
USD
20
90%
413
67%
68%
1.57
0.62
USD
72%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.