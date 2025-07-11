- Croissance
Trades:
413
Bénéfice trades:
277 (67.07%)
Perte trades:
136 (32.93%)
Meilleure transaction:
14.72 USD
Pire transaction:
-15.21 USD
Bénéfice brut:
706.17 USD (54 789 pips)
Perte brute:
-448.74 USD (32 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
53 (143.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
143.89 USD (53)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
67.97%
Charge de dépôt maximale:
41.85%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.84
Longs trades:
186 (45.04%)
Courts trades:
227 (54.96%)
Facteur de profit:
1.57
Rendement attendu:
0.62 USD
Bénéfice moyen:
2.55 USD
Perte moyenne:
-3.30 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-2.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-64.03 USD (6)
Croissance mensuelle:
-15.27%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
49.13 USD
Maximal:
90.78 USD (38.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.52% (90.78 USD)
Par fonds propres:
72.43% (248.71 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|412
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|260
|EURUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|-96
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US18-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.04 × 52
Sistema rentable a largo plazo.
Datos a tomar en cuenta.
Deposito minimo de 200usd
Deposito recomendado 1000usd
Recomiendo operar con un lotaje de 0.01 por cada 200usd. Entre mas grande sea la cuenta, balancear el lotaje al minimo para asi reducir el riesgo de pérdida.
El símbolo que se negocia en esta cuenta es AUDCAD al 100%
Ya que es una divisa muy estable y ofrece bastantes oportunidades para obtener beneficios.
Para saber como funciona el sistema de copia de señales, Recomiendo visitar el siguiente link
Suscríbete a mi señal bajo tu responsabilidad
He visto muy buenos resultados, lo recomiendo 👍