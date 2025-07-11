SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AGL SIGNALS PROFFESIONAL
Abimael Gonzalez De La Luz

AGL SIGNALS PROFFESIONAL

Abimael Gonzalez De La Luz
1 recensione
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 66%
Axi-US18-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
413
Profit Trade:
277 (67.07%)
Loss Trade:
136 (32.93%)
Best Trade:
14.72 USD
Worst Trade:
-15.21 USD
Profitto lordo:
706.17 USD (54 789 pips)
Perdita lorda:
-448.74 USD (32 479 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (143.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.89 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
67.97%
Massimo carico di deposito:
41.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
186 (45.04%)
Short Trade:
227 (54.96%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-3.30 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-2.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.03 USD (6)
Crescita mensile:
-17.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.13 USD
Massimale:
90.78 USD (38.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.52% (90.78 USD)
Per equità:
72.43% (248.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 412
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 260
EURUSD -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 23K
EURUSD -96
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.72 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +143.89 USD
Massima perdita consecutiva: -2.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

LiteFinanceVC-Live-03
0.04 × 52
Sistema rentable a largo plazo.

Datos a tomar en cuenta.

Deposito minimo de 200usd 
Deposito recomendado 1000usd

Recomiendo operar con un lotaje de 0.01 por cada 200usd. Entre mas grande sea la cuenta, balancear el lotaje al minimo para asi reducir el riesgo de pérdida.

El símbolo que se negocia en esta cuenta es AUDCAD al 100% 
Ya que es una divisa muy estable y ofrece bastantes oportunidades para obtener beneficios. 

Para saber como funciona el sistema de copia de señales, Recomiendo visitar el siguiente link


Suscríbete a mi señal bajo tu responsabilidad



Valutazione media:
Erik Gonzalez de la luz
60
Erik Gonzalez de la luz 2025.07.11 01:53 
 

He visto muy buenos resultados, lo recomiendo 👍

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AGL SIGNALS PROFFESIONAL
30USD al mese
66%
0
0
USD
399
USD
20
90%
413
67%
68%
1.57
0.62
USD
72%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.