- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
413
Profit Trade:
277 (67.07%)
Loss Trade:
136 (32.93%)
Best Trade:
14.72 USD
Worst Trade:
-15.21 USD
Profitto lordo:
706.17 USD (54 789 pips)
Perdita lorda:
-448.74 USD (32 479 pips)
Vincite massime consecutive:
53 (143.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
143.89 USD (53)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
67.97%
Massimo carico di deposito:
41.85%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.84
Long Trade:
186 (45.04%)
Short Trade:
227 (54.96%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-3.30 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-2.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-64.03 USD (6)
Crescita mensile:
-17.20%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
49.13 USD
Massimale:
90.78 USD (38.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.52% (90.78 USD)
Per equità:
72.43% (248.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|412
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|260
|EURUSD
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|23K
|EURUSD
|-96
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Sistema rentable a largo plazo.
Datos a tomar en cuenta.
Deposito minimo de 200usd
Deposito recomendado 1000usd
Recomiendo operar con un lotaje de 0.01 por cada 200usd. Entre mas grande sea la cuenta, balancear el lotaje al minimo para asi reducir el riesgo de pérdida.
El símbolo que se negocia en esta cuenta es AUDCAD al 100%
Ya que es una divisa muy estable y ofrece bastantes oportunidades para obtener beneficios.
Para saber como funciona el sistema de copia de señales, Recomiendo visitar el siguiente link
Suscríbete a mi señal bajo tu responsabilidad
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
66%
0
0
USD
USD
399
USD
USD
20
90%
413
67%
68%
1.57
0.62
USD
USD
72%
1:500
He visto muy buenos resultados, lo recomiendo 👍