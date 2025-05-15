- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
25 (78.12%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (21.88%)
En iyi işlem:
31.04 USD
En kötü işlem:
-17.20 USD
Brüt kâr:
257.58 USD (9 075 pips)
Brüt zarar:
-61.79 USD (1 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (100.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.62 USD (12)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
98.34%
Maks. mevduat yükü:
43.31%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
5.53
Alış işlemleri:
15 (46.88%)
Satış işlemleri:
17 (53.13%)
Kâr faktörü:
4.17
Beklenen getiri:
6.12 USD
Ortalama kâr:
10.30 USD
Ortalama zarar:
-8.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.41 USD (3)
Aylık büyüme:
15.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.41 USD (11.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.04% (35.41 USD)
Varlığa göre:
71.83% (354.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|196
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.04 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +100.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.20 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.43 × 84
|
ICMarkets-Live04
|0.44 × 380
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 45
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
TitanFX-03
|0.60 × 5
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.66 × 359
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 15
|
RoboForexEU-ECN
|1.13 × 16
|
Tickmill-Live05
|1.15 × 47
|
RistonCapital-Real
|1.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live24
|1.46 × 133
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.66 × 70
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 1273
|
FXOpen-Real1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
