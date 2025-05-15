SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ScalpAndSwingH4
Huynh Khoa Toan

ScalpAndSwingH4

Huynh Khoa Toan
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 61%
ForexTimeFXTM-ECN
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
25 (78.12%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (21.88%)
En iyi işlem:
31.04 USD
En kötü işlem:
-17.20 USD
Brüt kâr:
257.58 USD (9 075 pips)
Brüt zarar:
-61.79 USD (1 955 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (100.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.62 USD (12)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
98.34%
Maks. mevduat yükü:
43.31%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
5.53
Alış işlemleri:
15 (46.88%)
Satış işlemleri:
17 (53.13%)
Kâr faktörü:
4.17
Beklenen getiri:
6.12 USD
Ortalama kâr:
10.30 USD
Ortalama zarar:
-8.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.41 USD (3)
Aylık büyüme:
15.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.41 USD (11.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.04% (35.41 USD)
Varlığa göre:
71.83% (354.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 196
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.04 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +100.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.20 × 10
ICMarkets-Live05
0.43 × 84
ICMarkets-Live04
0.44 × 380
RoboForex-ECN
0.56 × 45
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TitanFX-03
0.60 × 5
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ForexTimeFXTM-ECN
0.66 × 359
AxioryAsia-02Live
0.67 × 15
RoboForexEU-ECN
1.13 × 16
Tickmill-Live05
1.15 × 47
RistonCapital-Real
1.44 × 16
ICMarketsSC-Live24
1.46 × 133
LMAXNZ2-LIVE
1.66 × 70
Tickmill-Live09
1.80 × 1273
FXOpen-Real1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
40 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 04:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.03 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 14:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.11 14:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
