Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08 0.00 × 5 ICMarkets-Live09 0.00 × 2 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 3 ICMarkets-Live24 0.00 × 6 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live18 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.20 × 10 ICMarkets-Live05 0.43 × 84 ICMarkets-Live04 0.44 × 380 RoboForex-ECN 0.56 × 45 SGTMarkets-Live 0.56 × 9 TitanFX-03 0.60 × 5 ForexClub-MT4 Real Server 0.62 × 13 ForexTimeFXTM-ECN 0.66 × 359 AxioryAsia-02Live 0.67 × 15 RoboForexEU-ECN 1.13 × 16 Tickmill-Live05 1.15 × 47 RistonCapital-Real 1.44 × 16 ICMarketsSC-Live24 1.46 × 133 LMAXNZ2-LIVE 1.66 × 70 Tickmill-Live09 1.80 × 1273 FXOpen-Real1 2.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 2.00 × 1 40 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya