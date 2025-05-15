SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ScalpAndSwingH4
Huynh Khoa Toan

ScalpAndSwingH4

Huynh Khoa Toan
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 61%
ForexTimeFXTM-ECN
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
25 (78.12%)
Loss Trade:
7 (21.88%)
Best Trade:
31.04 USD
Worst Trade:
-17.20 USD
Profitto lordo:
257.58 USD (9 075 pips)
Perdita lorda:
-61.79 USD (1 955 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (100.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.62 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
98.34%
Massimo carico di deposito:
43.31%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
5.53
Long Trade:
15 (46.88%)
Short Trade:
17 (53.13%)
Fattore di profitto:
4.17
Profitto previsto:
6.12 USD
Profitto medio:
10.30 USD
Perdita media:
-8.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.41 USD (3)
Crescita mensile:
15.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.41 USD (11.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.04% (35.41 USD)
Per equità:
71.83% (354.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 196
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 7.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.04 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +100.62 USD
Massima perdita consecutiva: -35.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live08
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 3
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.20 × 10
ICMarkets-Live05
0.43 × 84
ICMarkets-Live04
0.44 × 380
RoboForex-ECN
0.56 × 45
SGTMarkets-Live
0.56 × 9
TitanFX-03
0.60 × 5
ForexClub-MT4 Real Server
0.62 × 13
ForexTimeFXTM-ECN
0.66 × 359
AxioryAsia-02Live
0.67 × 15
RoboForexEU-ECN
1.13 × 16
Tickmill-Live05
1.15 × 47
RistonCapital-Real
1.44 × 16
ICMarketsSC-Live24
1.46 × 133
LMAXNZ2-LIVE
1.66 × 70
Tickmill-Live09
1.80 × 1273
FXOpen-Real1
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
40 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 04:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 12:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.03 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 07:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.29 06:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 15:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.08 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 14:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.17 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.11 14:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ScalpAndSwingH4
30USD al mese
61%
0
0
USD
580
USD
24
0%
32
78%
98%
4.16
6.12
USD
72%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.