- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
25 (78.12%)
Loss Trade:
7 (21.88%)
Best Trade:
31.04 USD
Worst Trade:
-17.20 USD
Profitto lordo:
257.58 USD (9 075 pips)
Perdita lorda:
-61.79 USD (1 955 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (100.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.62 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
98.34%
Massimo carico di deposito:
43.31%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
5.53
Long Trade:
15 (46.88%)
Short Trade:
17 (53.13%)
Fattore di profitto:
4.17
Profitto previsto:
6.12 USD
Profitto medio:
10.30 USD
Perdita media:
-8.83 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-35.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.41 USD (3)
Crescita mensile:
15.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
35.41 USD (11.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.04% (35.41 USD)
Per equità:
71.83% (354.99 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|196
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.04 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +100.62 USD
Massima perdita consecutiva: -35.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.20 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.43 × 84
|
ICMarkets-Live04
|0.44 × 380
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 45
|
SGTMarkets-Live
|0.56 × 9
|
TitanFX-03
|0.60 × 5
|
ForexClub-MT4 Real Server
|0.62 × 13
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.66 × 359
|
AxioryAsia-02Live
|0.67 × 15
|
RoboForexEU-ECN
|1.13 × 16
|
Tickmill-Live05
|1.15 × 47
|
RistonCapital-Real
|1.44 × 16
|
ICMarketsSC-Live24
|1.46 × 133
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.66 × 70
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 1273
|
FXOpen-Real1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.00 × 1
